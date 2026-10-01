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Kayserispor'da dikkat çeken gelişme

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve beraberindeki heyet, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Sinan Ergen’i makamında ziyaret etti.

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Kayserispor'da dikkat çeken gelişme

Metro Holding Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 18 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Kayseri Emniyet Müdürü olarak atanan Sinan Ergen’i makamında ziyaret etti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Heyet, tarafından Sinan Ergen’in isminin yazılı olduğu ‘38’ numaralı Kayserispor forması da Ergen’e hediye edildi. Sarı-kırmızılı takım tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Başkanımız Ali Çamlı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Yücel Şahin, Süleyman Akın, Tevfik Kürtüncü ve Genel Müdür Yardımcımız Okan Akkaya; yeni atanan Kayseri Emniyet Müdürü Sayın Sinan Ergen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ERGEN'E FORMA HEDİYE EDİLDİ

Ziyarette Sayın Ergen’e şanlı formamız hediye edildi” denildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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