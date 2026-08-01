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Halk TV Spor Kayserispor rakibine acımadı: 7-0

Kayserispor rakibine acımadı: 7-0

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Cihangir Gençlik Spor ile karşılaşan Kayserispor, rakibini 7-0'lık farklı skorla yenmeyi başardı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Kayserispor rakibine acımadı: 7-0

1. Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren KKTC Süper Lig ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü’nü hazırlık maçında 7-0 mağlup etti.

KAYSERİSPOR'DAN FARKLI GALİBİYET

Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden KKTC Süper Lig ekiplerinden Cihangir Gençlik Spor Kulübü ile 1'inci Lig temsilcisi Kayserispor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kayserispor, karşılaşmadan 7-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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SEZONU VANSPOR FK MAÇIYLA AÇACAK

Yeniden Süper Lig'e dönmek için çaba sarf edecek olan Kayserispor, 1. Lig'in ilk haftasında Vanspor FK deplasmanına çıkacak.

Kayserispor'un ilk 8 maçı şu şekilde:

  • Vanspor FK - Kayserispor
  • Kayserispor - Sivasspor
  • Iğdır FK - Kayserispor
  • Kayserispor - Bursaspor
  • Fatih Karagümrük - Kayserispor
  • Esenler Erokspor - Kayserispor
  • Kayserispor - İstanbulspor
  • Mardin 1969 Spor - Kayserispor
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kayserispor TFF 1. Lig
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