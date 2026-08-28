Kayserispor istemeyince en yakın rakibine imzayı attı

Kayserispor'un geçtiğimiz ay transfer listesinde değerlendirdiği orta saha oyuncusu Hikmet Çiftçi'nin yeni takımı belli oldu. Deneyimli oyuncu, Vanspor ile 1 yıllık anlaşmaya vararak kariyerine bu ekipte devam etme kararı aldı.

KAYSERİSPOR'UN YERLİ ARAYIŞI SÜRÜYOR

6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilecek yerli bir orta saha oyuncusu arayışını sürdüren Kayserispor cephesinde, geçtiğimiz ay gündeme gelen Hikmet Çiftçi'nin bir başka kulübe transfer olması dikkat çekti.

TFF 1. Lig'de 3. hafta sonunda lider durumda bulunan Kayserispor böylece yıldız oyuncuyu en yakın rakibine kaptırdı.

VANSPOR RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Hikmet Çiftçi'nin transferini duyuran Vanspor Kulübü, yaptığı resmi açıklamada orta saha oyuncusuyla 1 yıllık bir anlaşmaya varıldığını bildirdi. Kulübün paylaşımında, "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Hikmet Çiftçi ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında kulüp yönetimi, oyuncuya kırmızı-siyahlı forma altında başarılar dileyerek anlaşmanın hem kulüp hem de futbolcu için hayırlı olmasını temenni etti.

TARAFTARDAN FORVET VURGUSU

Kayserispor taraftarları arasında da bu transferle ilgili çeşitli değerlendirmeler yapıldı. Taraftar Salih Erhan Özdoğan, Hikmet Çiftçi'nin Süper Lig tecrübesine sahip bir isim olduğunu belirtirken kulübün asıl ihtiyacının güçlü bir yerli forvet alternatifi olduğunu vurguladı.

SAMET YALÇIN TRANSFERİNDE DE GERİDE KALINMIŞTI

Kayserispor'un bu sezon transfer rekabetinde geride kaldığı isimlerden bir diğeri de Samet Yalçın oldu. Sarı-kırmızılı ekip, bu oyuncu için de girişimlerde bulunmuş ancak transferi Antalyaspor'a kaptırmıştı.