Kayserispor dağılıyor: 7 futbolcu harekete geçti

Süper Lig'de küme düşen Kayserispor'da yapılacak olan genel kurul öncesi 7 futbolcu alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekti.

Spor Servisi
Süper Lig'e veda eden ve gelecek sezon 1. Lig'de boy gösterecek olan Kayserispor'da ihtar krizi yaşandı.
Sarı-kırmızılı ekipte kongre öncesi 7 futbolcu, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekti.
Kayserispor'un küme düşmesi sonrası yönetim kurulunda Mehmet Anadut, Ferhat Temizer, Gökhan Gülen ve Murat Ekşi istifa ederken başkan Nurettin Açıkalın da seçimli olağanüstü genel kurul kararı almıştı.

KAYSERİSPOR'DA İHTAR DEPREMİ

Kayserispor'a bir kötü haber de futbolcularından geldi.
Kulüpteki 7 futbolcunun alacaklarının ödenmesi için avukatları aracılığıyla kulübe ihtar çektiği ifade edildi.
İhtar çeken futbolcular arasında Furkan Soyalp ve Görkem Sağlam’ın olduğu iddia edilirken, diğer futbolcular açıklanmadı.

SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki genel kurul, 31 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de başlayacak.
Seçimli olağanüstü genel kurul, çoğunluk sağlanamaması durumunda 1 hafta sonra aynı yerde ve saatte yapılacak.

