Kayseri'de dağ başında: Futbol kulüpleri akın akın geliyor

Kayseri'de yaklaşık 1850 metre rakımda hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezon hazırlıklarını yapan takımların gözdesi oldu. Merkez, bu yıl aralarında Süper Lig takımlarının da olduğu 3 farklı ülkeden 40’a yakın takımı konuk edecek.

DAĞ BAŞINDA

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, yaz aylarında başta futbol olmak üzere pek çok spor takımının gözdesi oluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve yaklaşık 1850 metre rakımda hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezon hazırlıklarını yapan takımların tercihi oldu. Geçen sezon 30 takımı ağırlayan merkez, bu yıl bu rakamı 40’a çıkarmayı hedefliyor.

Doğası ve rakımının yüksek olması nedeniyle oksijen merkezi olan Erciyes Yüksek İrtifa Merkezi, bu yıl aralarında Süper Lig takımlarının da olduğu 3 farklı ülkeden 40’a yakın takımı konuk edecek. 1 Temmuz’da başlayan kamp dönemi 31 Ağustos’ta sona erecek. Süper Lig’den Kasımpaşa ve Gençlerbirliği’nin yanı sıra, 1’inci Lig’den Kayserispor, Manisa FK, Batman Petrolspor, Pendikspor ile İran U-23 Milli Takımı, Suudi Arabistan Ligi’nde Al Hilal Kadın Takımı ile yine aynı ülkeden Al Ula’nın U-15 ile U-21 arasındaki takımları hazırlıklarının bir bölümünü Erciyes’te yapacak. Takımlar konaklamalarını Erciyes’te yer alan otellerde yaparken, kamp programını netleştiren takımlarla birlikte bu sayının 40’a yükselmesi bekleniyor.

‘DAYANIKLILIKLARINA VE KONDİSYONLARINA KATKI VERECEK’

Kamp merkezinde hazırlıklarını sürdüren takımlar Erciyes Dağı’nın atmosferinde güç depoluyor. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tesis Sorumlusu Mustafa Yıldırım, “Yeni sezon hazırlıklarını tamamladık. Takımlarımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kamp merkezimiz Erciyes’in eteklerinde 1850 rakımda konumlanmış durumda. Tertemiz havası ile gelecek olan sporcularımızın dayanıklılık, performans ve kondisyonlarına katkı verecek. Aynı zamanda güçlü altyapısı ile uluslararası saha ve zemin kalitesi ile hem ülkemizden hem de yurt dışından gelen takımları merkezimizde ağırlayacağız. Giyinme odalarımız, şok havuzumuz ile hizmet veriyoruz. Olimpik yüzme havuzumuz, fitness ve basketbol salonlarımız ile 12 ay boyunca hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz yıl 30 takımı ağırlamıştık. Bu yıl bu sayıyı 40’a çıkaracağız. Süper Lig’den Kasımpaşa ve Gençlerbirliği’ni ağırlayacağız. İran ve Suudi Arabistan’dan takımları da yine Erciyes’te ağırlayacağız. Kamp dönemimiz ağustos ayının sonuna kadar devam edecek” dedi. (DHA)