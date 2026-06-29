Kayıplara karıştıktan aylar sonra nerede olduğu ortaya çıktı: Yanında 2 kız kardeşi vardı

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki yıldızı Arina Fedorovtseva, sezon biter bitmez kayıplara karıştı.

Rusya'nın Dynamo Academiya RBM U20 takımında voleybola başlayan, Dinamo Ak Bars ve Federal Territory Sirius takımlarında oynayan Arina, 2021 - 2022 sezonunda da Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'de yıldızlaşan ve bir sayı makinesine dönüşen Arina, Fenerbahçe formasıyla şu başarıları kazandı:



2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Üçüncülük

2021-22 Kupa Voley - İkincilik

2021-22 Sultanlar Ligi - İkincilik

2022 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - Şampiyonluk



2022-23 Kupa Voley - İkincilik

2022-23 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk

2023 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası - İkincilik

2023-24 Kupa Voley - Şampiyonluk

2023-24 Sultanlar Ligi - Şampiyonluk

2024-25 Kupa Voley - Şampiyonluk

2024-25 Sultanlar Ligi - İkincilik

2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası - Şampiyonluk

KARDEŞLERİYLE DANS EDİP PAYLAŞTI

Sezonun bitmesiyle birlikte kayıplara karışan Arina'nın nerede olduğu ortaya çıktı.

Arina, kardeşleriyle birlikte dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülere göre Arina'nın ülkesinde olduğu yorumları yapıldı.