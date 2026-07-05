Kaya Çilingiroğlu'nun TRT'de Fenerbahçe yorumu gündem oldu: 30 yıl sonra

Fenerbahçe'nin savunma hattına kattığı Nathan Ake transferi, spor yorumcuları arasında geniş yankı bulmaya devam ediyor. Deneyimli spor yazarı Kaya Çilingiroğlu, TRT ekranlarında bu transferin kulüp tarihindeki önemine dair dikkat çekici bir değerlendirme yaptı.

"1996'DAN BERİ İLK DEFA" TESPİTİ GÜNDEM OLDU

Çilingiroğlu, Fenerbahçe'nin Ake ile birlikte gerçek anlamda kaliteli bir stoper transferi gerçekleştirdiğini öne sürdü. Çilingiroğlu şöyle dedi:

İlk defa doğru dürüst bir oyuncu aldılar Ake diye. Högh'ten beri... Sene kaç biliyor musun? 1996. 30 senedir ilk defa doğru dürüst bir stoper aldılar. Düşünsene Djiku'yla Becao oynuyordu. Herkes süper diyordu bunlara.

Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu Högh

GEÇMİŞ TRANSFERLERE ELEŞTİREL BAKIŞ

Çilingiroğlu, değerlendirmesinde geçmiş dönemlerde forma giyen bazı savunma oyuncularına da atıfta bulundu. Djiku ve Becao ikilisinin oynadığı dönemi hatırlatan yorumcu, bu isimlerin döneminde kamuoyunda oldukça yüksek bir beğeni topladığını, ancak bu beğeninin gerçek performans seviyesiyle her zaman örtüşmediğini ima etti.

AKE TRANSFERİ DİKKAT ÇEKTİ

Hollandalı savunma oyuncusu Ake'nin Fenerbahçe'ye katılması, kulübün savunma hattında uzun süredir aranan istikrar ve kalite unsurunu sağlaması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

SPOR KAMUOYUNDA TARTIŞMA BAŞLATTI

Çilingiroğlu'nun bu değerlendirmesi, sosyal medyada ve spor programlarında geniş bir tartışma zemini oluşturdu. Bazı taraftarlar bu tespite katılırken, bazı kesimler kulübün geçmiş dönemlerde de nitelikli savunma oyuncuları kadrosunda bulundurduğunu öne sürerek karşı görüş bildirdi.