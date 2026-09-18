Kasımpaşa Konyaspor maçı başladığı gibi bitti

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile TÜMOSAN Konyaspor 0-0 berabere kaldı.

Ligde 4. beraberliğini yaşayan namağlup Kasımpaşa, puanını 10'a çıkardı. İlk kez berabere kalan Konyaspor ise puanını 4 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Muleka'nın soldan ortasında arka direkte topla buluşan Deniz Türüç, pasını Uğurcan Yazğılı'ya verdi. Uğurcan'ın penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

20. dakikada Kasımpaşa, mücadeledeki ilk ciddi atağını geliştirdi. Kaleci Gianniotis'in pasında solda Jessen, kafa vuruşuyla topu karşı yarı sahaya gönderdi. Adil Demirbağ ve Benedyzcak arasındaki mücadelede iki oyuncunun da dokunamadığı meşin yuvarlağı kontrol eden Ali Yavuz Kol, uzak mesafeden kaleyi düşündü. Top direğin yanından az farkla auta çıktı.

32. dakikada Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı kornerde Winck'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

50. dakikada Winck'in pasında savunmanın arkasına hareketlenen Benedyzcak'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta açısını kapatan kaleci Bahadır Han Göngördü meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

57. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın soldan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka 0-0 berabere tamamlandı. (AA)