Kasımpaşa geri döndü: Gençlerbirliği'ni deplasmanda devirdi
Süper Lig'de Kasımpaşa, geriye düştüğü maçta deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup etmeyi başardı.
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Gençlerbirliği ve Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla Kasımpaşa kazandı.
Gençlerbirliği, 23. dakikada Diabate'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.
Kasımpaşa, 79. dakikada Benedyczak ile beraberliği yakalarken, 90+4'te Güven Yalçın'ın golüyle sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 9 yaptı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.
Gençlerbirliği ise 7 puanla 11. sıraya geriledi.
MAÇTAN DETAYLAR
- Stat: Eryaman
- Hakemler: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Selahattin Altay
- Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Thalisson (Dk. 86 Metehan Baltacı), Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün (Dk. 85 Salih Uçan), Diabate, Traore (Dk. 78 Fıratcan Üzüm), Tongya (Dk. 68 Luis), Gouveia, Mendes (Dk. 78 Koita)
- Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Mouanga, Ilie (Dk. 90 Arous), Ayberk Karapo (Dk. 46 Jessen), Mendes, Kerem Demirbay (Dk. 77 Diarra), Rak-Sakyi (Dk. 61 Güven Yalçın), Emirhan Boz (Dk. 46 Rafferty), Ali Yavuz Kol, Benedyczake
- Goller: Dk. 23 Diabate (Gençlerbirliği), Dk. 79 Benedyczake, Dk. 90+4 Güven Yalçın (Kasımpaşa)
- Sarı kartlar: Dk. 47 Mendes, Dk. 82 Winck (Kasımpaşa), Dk. 55 Diabate, Dk. 55 Metin Diyadin (Teknik Direktör), Dk. 77 Thalisson, Dk. 82 Gouveia (Gençlerbirliği)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi