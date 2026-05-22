Karşıyaka'nın yeni stadı için tarih belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı olağanüstü meclis oturumu, Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından gerçekleştirildi.

Karşıyaka Stadı’yla ilgili protokolün imzalanması ve stat inşaatına dair tüm süreçlerde yetkinin Cemil Tugay’a verilmesini içeren önerge, komisyonlardan oybirliğiyle geçti.

Tugay, bu dönem bitmeden stadı açacaklarını belirtti.

''BU İŞİN ÖNÜ TIKANDI''

Karşıyaka Stadı için konuşan Tugay, ''İnsanların birikmiş hassasiyeti var. Bugüne kadar verilen bir sürü söz yerine getirilmedi. Bir sürü yerde bu işin önü tıkandı. Tedirgin olmalarını anlıyorum. Hak da veriyorum. Samimiyetle bir süreç yürüyor. Bunlar teknik konular. Uygulama projesi üzerine çalışılıyor'' dedi.

''BİZ O STADI AÇACAĞIZ''

Stadın açılışı hakkında da konuşan Cemil Tugay, ''Projeyi değiştiremiyorsunuz. Çok küçük revizyonlar dışında değişiklik yaparsanız yeni davanın önü açılır. Güzel bir stat projesi. Süreç sağlıklı bir şekilde yürüyor. Allah’ın izni ile bu dönem bitmeden biz o stadı açacağız'' ifadelerini kullandı.