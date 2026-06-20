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Karşıyaka'nın stadı için karar verildi: Uzun süredir bekleniyordu

114 yıllık kulüp olan Karşıyaka'da taraftarları heyecanlandıran gelişme yaşandı. İzmir ekibinin uzun süredir yapımını beklediği yeni stadının arazisinde hafriyat çalışmaları başladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Karşıyaka'nın stadı için karar verildi: Uzun süredir bekleniyordu - Fotoğraf: 1
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İzmir’in 114 yıllık en eski spor kulübü Karşıyaka'nın uzun süredir yapımını beklediği yeni stadının arazisinde hafriyat çalışmaları başladı.

Karşıyaka'nın stadı için karar verildi: Uzun süredir bekleniyordu - Fotoğraf: 2
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla mart ayında imzalanan protokol sonucu yapımını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üstlendiği, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın adını alacak Karşıyaka'nın yeni stadı için taraftarları heyecanlandıran gelişme yaşandı.

Karşıyaka'nın stadı için karar verildi: Uzun süredir bekleniyordu - Fotoğraf: 3
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Yeni stadın yapılacağı, 2015 yılında proje kapsamında yıkılan eski Karşıyaka İlçe Stadı'nın uzun süredir atıl kalan arazisinde iş makineleri ve kamyonlar hafriyat kaldırmaya başladı.

Karşıyaka'nın stadı için karar verildi: Uzun süredir bekleniyordu - Fotoğraf: 4
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Statta hafriyat çalışmalarının ardından zemin etüdü yapılması bekleniyor. Karşıyaka ilçesi Aksoy Mahallesi’nde bulunan 26675 ada 11 parsel üzerine yapılması planlanan Zübeyde Hanım Stadyumu için zemin etüdü sonrası ihale süreci beklenecek.

Karşıyaka'nın stadı için karar verildi: Uzun süredir bekleniyordu - Fotoğraf: 5
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2014 yılında stadın ilk projesini de çizen Mimar Bahadır Kul, daha önce 2014 ve 2017'de TOKİ tarafından iki kez ihaleye çıkmasına rağmen o dönem açılan davalarla yapılamayan stadın projesini revize etmişti.

Karşıyaka'nın stadı için karar verildi: Uzun süredir bekleniyordu - Fotoğraf: 6
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Stadın 15 bin koltuk kapasiteli ve tek katlı olması planlanıyor. (DHA)

Karşıyaka İzmir Stadyum
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