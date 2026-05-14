Karşıyaka'da seçim tarihi beli oldu
Sezonu tamamladıktan sonra olağan mali genel kurul tarihini 2 Haziran olarak belirleyen Karşıyaka Spor Kulübü, nisan ayında aday çıkmadığı için yönetimin görevine devam ettiği olağanüstü genel kurulu ise 23 Haziran'da yapacak.
Sıkıntılı günler geçiren İzmir temsilcisi Karşıyaka resmen seçime gidiyor.
Karşıyaka yönetimi, hafta başında mali genel kurulun kararını almasının ardından seçimli genel kurulun tarihini de açıkladı.
Yeşil-kırmızılılarda yeni yönetimin belirleneceği seçimli kongrenin 23 Haziran Salı günü Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılmasına karar verilirken Başkan Aygün Cicibaş'ın göreve devam edip etmeyeceği veya başka aday çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmedi.
KÜME DÜŞMEKTEN SON SALİSEDE KURTULDU
Karşıyaka'da potansiyel adayların 2 sezondur ana sponsoru olmayıp bu sezon küme düşmekten son salisede kurtulan Süper Lig'deki basketbol takımının sponsorluk görüşmelerine göre karar vermesi bekleniyor. Karşıyaka yönetiminin genel kurul kararıyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Yönetim Kurulu Başkanlığı’mızın, 11.03.2026 tarih 2026/5 karar sayılı kararı ile Kulüp Tüzüğümüzün 14/b, 26/b ve 52. maddeleri uyarınca belirtilen gündem maddeleri ile 27.03.2026 günü saat 18.00’de Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde bu toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantında çoğunluk şartı aranmaksızın 07.04.2026 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiş idi.
07.04.2026 tarihli toplantıda tüzüğün 22.maddesine uygun şekilde adaylık başvurusu söz konusu olmadığından, seçimli genel kurulun mali genel kurul ile birlikte yapılması da tüzüğün 14.maddesinin c bendi uyarınca mümkün olmadığından, tüzüğümüzün 15.maddesinin 2.bendi uyarınca 6 ay içerisinde geri bırakılmış sayılan olağanüstü seçimli genel kurulun tek bir gün belirlenerek yapılması gerektiğinden; Karşıyaka Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısının, ilk toplantı tarihindeki genel kurul üye listesinin gözetilmesi ve 07.04.2026 tarihli toplantıda gündemin 2.maddesinde seçilen genel kurul başkanlık divanı ile, çoğunluğa bakılmaksızın aşağıdaki gündem maddeleri ile 23.06.2026 günü saat 18.00’de Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi’nde yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiştir."
