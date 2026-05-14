Karşıyaka'da seçim tarihi beli oldu

Sıkıntılı günler geçiren İzmir temsilcisi Karşıyaka resmen seçime gidiyor.

Karşıyaka yönetimi, hafta başında mali genel kurulun kararını almasının ardından seçimli genel kurulun tarihini de açıkladı.

Yeşil-kırmızılılarda yeni yönetimin belirleneceği seçimli kongrenin 23 Haziran Salı günü Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılmasına karar verilirken Başkan Aygün Cicibaş'ın göreve devam edip etmeyeceği veya başka aday çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmedi.

KÜME DÜŞMEKTEN SON SALİSEDE KURTULDU

Karşıyaka'da potansiyel adayların 2 sezondur ana sponsoru olmayıp bu sezon küme düşmekten son salisede kurtulan Süper Lig'deki basketbol takımının sponsorluk görüşmelerine göre karar vermesi bekleniyor. Karşıyaka yönetiminin genel kurul kararıyla ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı: