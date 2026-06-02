Karayipler'den Sultanlar Ligi'ne transfer: Porto Riko'dan geliyor resmen açıklandı

Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer haberleri peş peşe gelirken, son bomba transfer Karayip Adaları'ndan geliyor. Porto Riko'nun yıldız oyuncusunun transferi resmen açıkladı.



Kuzeyboru, Porto Rikolu pasör Wilmarie Rivera transferini resmi hesaplarından duyurdu.

WILMARIE RIVERA KİMDİR?

29 yaşında, 1.78 boyunda. Amerika Birleşik Devletleri’nde Penn State Universite ve Louisville Universite takımlarında başladı.



Ülkesi Porto Riko'ya dönerek Amazonas de Trujillo Alto ve Valencianas de Juncos formalarını giydi.

Fransa’nın Volley-Ball Club Chamalières ve Almanya’nın Rote Raben Vilsbiburg takımlarında oynadı.

ABD Pro Ligi’nde Orlando Valkyries ve Columbus Fury takımlarında da görev yaptı.

Smaç yüksekliği 294 cm. Blok yüksekliği ise 288 cm.