Kapadokya’nın ilk yoga festivali için hazırlıklar sürüyor

Kapadokya’nın “en iyi turizm köyü” seçilen, tarihi dokusunu ve sakin atmosferini hala koruyan Mustafapaşa’da gerçekleşecek festival; yoga, mindfulness, somatik deneyimler, nefes çalışmaları, hareket temelli atölyeler, müzik ve doğa deneyimlerini bir araya getiren bütünsel bir yaşam buluşması sunacak.

Kapadokya’da Bi’Yoga tarafından organize edilen festivalin ana ev sahipliğini bölgenin önemli eğitim ve kültür kurumlarından Kapadokya Üniversitesi üstlenirken, festival programı 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü etkinliklerini de kapsayacak.

Festival aynı zamanda Hindistan Ankara Büyükelçiliği’nin Uluslararası Yoga Günü etkinlikleri kapsamında Kapadokya temsilciliğini üstlenmesiyle de uluslararası ölçekte dikkat çekiyor.

FESTİVAL GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİYLE HAYATA GEÇİRİLİYOR

Kapadokya Alan Başkanlığı’nın destekleriyle Kapadokya’da Bi’Yoga’nın organizatörlüğünde, Kapadokya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festivalin partnerleri arasında; Bademsu, Servet Fethiye, Bite&More ve YogaBuShop Sinasos Evleri, Gül Konakları, Nujelm Cappadocia, Konak Bezirhane Cave, Elite Organik ve TAKE34 bulunuyor. Yerel iş birlikleri kapsamında Gorgoli Lounge, KAPSİNDER, Live in Cappadocia, Simera Cappadocia, Utopia Cave Cappadocia, Fresco Cave Cappadocia, Kadıevi 1860, Nalin Cave Spa, Roca Cappadocia Hotel, Travel Atelier, Argeus Travel & Events, Gaia Cappadocia, Truva İş Sağlığı ve Fiat Onur Altan Bayii festivale destek veren kurum ve markalar arasında yer alıyor.

KAPADOKYA’DA BÜTÜNSEL BİR DENEYİM

Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen eğitmenleri, sanatçıları ve uygulayıcıları Kapadokya’da bir araya getiren Bi’Yoga Fest, Kapadokya’da Bi’Yoga’nın son iki yıldır bölgede gerçekleştirdiği çalışmaların devamı niteliğinde hayata geçiriliyor.

Festival; beden, zihin ve topluluk deneyimini aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara yalnızca bir etkinlik değil, Kapadokya’nın kültürel ve doğal dokusuyla iç içe geçen dönüşümsel bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Festival ayrıca, Kapadokya’nın uluslararası ölçekte kültür, sanat, hareket ve bütünsel yaşam alanında yeni bir buluşma noktası haline gelmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Vadilerde yoga deneyimleri, 3 farklı salonda aynı anda farklı disiplinler, somatik hareket pratikleri, nefes molaları, köy keşifleri, canlı müzik performansları ve çok disiplinli atölyelerle şekillenen program; hem Türkiye’den hem de farklı ülkelerden katılımcıları ağırlamaya hazırlanıyor.

Festival kapsamında kurulan güçlü yerel iş birlikleri, bölgenin kültürel mirasına duyulan hassasiyet ve ulusal/uluslararası ölçekte büyüyen topluluk ağı; Bi’Yoga Fest’i Kapadokya’nın yeni nesil iyi yaşam buluşmalarından biri hâline getiriyor.

Bİ’YOGA FEST ÜÇ TEMATİK SALONLA KATILIMCILARI AĞIRLAYACAK

Festivalin dikkat çeken özelliklerinden biri de, deneyim alanlarının üç farklı tematik salon etrafında kurgulanması olacak. Katılımcılar festival boyunca kendi ihtiyaçlarına, ruh hallerine ve pratik tercihlerine göre farklı alanlarda deneyim yaşayabilecek. “Bir’lik” alanında yoga, somatik pratikler, meditasyon ve paylaşım odaklı buluşmalar gerçekleştirilecek. Dem’lenme alanı da yavaşlamayı, içe dönüşü ve derinleşmeyi odağına alan sakin bir deneyim alanı sunacak. Yin yoga, nefes çalışmaları, beden farkındalığı ve terapötik içerikler de bu salonda gerçekleşecek. Har’eket alanı ise bedenin dinamizmini, ritmini ve akışını merkeze alan aktif deneyim alanı olarak öne çıkıyor. Mobilite, güç, denge ve hareket temelli yoga pratikleri festival boyunca bu salonda katılımcılarla buluşacak. Festivalin bu üçlü yapısı, katılımcılara farklı disiplinleri deneyimleme fırsatının yanı sıra kendi ritimlerine uygun bir festival akışı oluşturma imkanı da sağlayacak.

FESTİVAL PROGRAMI

Festival boyunca yoga, somatik deneyimler, nefes çalışmaları, hareket pratikleri, sanat terapisi, doğa keşifleri ve canlı müzik performansları katılımcılarla buluşacak. Festival akışı ise şöyle;

19 Haziran Cuma; Açılış, Keşif ve İçsel Yolculuk

Salon 1 – Bir’lik: Bi’Yoga & Bi’Ses Somatik Yoga – Sinem Yıldız Sak & Ses Meditasyonu – Aslı Aslankalp

Salon 3 – Har’eket: Basit Mobilite ve Doğru Esneklik, Umutcan Öcal

Salon 2 – Dem’lenme: Embodiment: Duygularla Beden Aracılığıyla Çalışmak, Gülşah Aygün

Salon 3 – Har’eket: An’ın Gücü, Hatha Yoga ile duruşun gücünü keşfetmek, Naife Sevdalı

Salon 1 – Bir’lik: Somatik Dans ve Oryantal Atölyesi, Şaziye Özlem Turan

20 Haziran Cumartesi; Doğa ve Denge

Vadide Balon eşliğinde Gün Doğumu Bi’Yoga, Sinem Yıldız Sak

Salon 3 – Har’eket: An’a Hareket, Vinyasa Yoga ile an’ın içinde güç ve denge, Naife Sevdalı

Salon 1 – Bir’lik: Kalbin Yankısı, Yoga & Meditatif Sanat Terapi, Devrim Akkaya Kaçmaz

Salon 2 – Dem’lenme: Yoga Terapi, Omurganın fizyolojik ve psikolojik işlevleri, Gülşah Aygün

Salon 3 – Har’eket: Güç ve Stabilite, Umutcan Öcal

Salon 2 – Dem’lenme: Yin Yoga – “Olduğu Gibi, Olduğu Yerde”, Burcu Atasoy Mustafapaşa Köyü & Manastır Vadisi Turu Ünlü Kapıları ve Hikâyesi: Turist Rehberi ve Sanat Tarihçisi Öğr. Gör. Mert Kırık, Kapadokya Üniversitesi Live in Cappadocia, Konser

21 Haziran Pazar

Festivalin son günü olan 21 Haziran’da ise Uluslararası Yoga Günü’ne özel program gerçekleştirilecek. Saklıvadi’de düzenlenecek Bi’Yoga pratiği, DJ performansı ve kahve partisi ile festival sona erecek.

KAPADOKYA’DA Bİ’YOGA HAKKINDA;

Kapadokya’da Bi’Yoga, bölgenin doğal, kültürel ve spiritüel atmosferini yoga deneyimiyle buluşturan bir yaşam markası olarak faaliyet gösteriyor. Altı yıldır Kapadokya’da ulusal ve uluslararası katılımcıları bir araya getiren marka; yoga pratikleri, inzivalar, açık hava deneyimleri ve özel programlarla bölgenin alternatif turizm potansiyeline katkı sağlıyor. Kapadokya’da Bi’Yoga; Kapadokya’nın kadim coğrafyasını yoga kültürüyle bir araya getirerek katılımcılara mekanla uyumlu, bütünsel ve dönüştürücü deneyimler sunmayı amaçlıyor. Marka aynı zamanda Kapadokya’nın sürdürülebilir tanıtımına katkı sağlamayı, yogayı daha erişilebilir hâle getirmeyi, farklı yoga disiplinlerini aynı çatı altında buluşturmayı ve bölgenin wellness turizmine uzun vadeli değer katmayı hedefliyor. Her yıl büyüyen topluluğu, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile dikkat çeken Kapadokya’da Bi’Yoga, Kapadokya’nın yeni nesil kültür ve iyi yaşam deneyimleri arasında konumlanıyor.