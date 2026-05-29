Kapadokya’da üç gün sürecek yoga festivalinde geri sayım başladı

Nevşehir’in tarihi Mustafapaşa bölgesinde düzenlenecek “Kapadokya’da Bi’Yoga Fest”, 19-21 Haziran tarihlerinde katılımcıları doğa, nefes ve farkındalık odaklı üç günlük bir deneyimde buluşturacak.

Hindistan Ankara Büyükelçiliği ile Kapadokya Alan Başkanlığı’nın destekleri, Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde ve Kapadokya’da Bi’Yoga’nın organizatörlüğünde gerçekleştirilecek festivalde; yoga seansları, mindfulness çalışmaları, somatik deneyimler, nefes terapileri, sanat atölyeleri ve müzik etkinlikleri yer alacak. Organizasyon aynı zamanda 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü kutlamalarına da ev sahipliği yapacak.



Festival programında gün doğumunda balon manzarası eşliğinde yoga akışları, vadi yürüyüşleri ve farklı disiplinlerden eğitmenlerle gerçekleştirilecek atölyeler öne çıkıyor. Katılımcılar hem konaklamalı hem de günübirlik seçeneklerle festivale dahil olabilecek.

Kapadokya’nın taş sokakları, tarihi dokusu ve sakin atmosferiyle dikkat çeken Mustafapaşa’daki etkinliğin, bölge turizmine de yeni bir soluk getirmesi amaçlanıyor.

“BÜTÜNSEL BİR YAŞAM ALANI HEDEFLİYORUZ”

Kapadokya’da Bi’Yoga Fest’te bütünsel bir yaşam alanı hedeflediklerini ifade eden Kapadokya’da Bi’Yoga Kurucusu Sinem Sak, “Kapadokya’nın eşsiz doğasında yoga, nefes, somatik hareket, meditasyon, müzik ve topluluk deneyimini bir araya getirerek katılımcıların kendileriyle yeniden bağ kurabilecekleri özel bir alan oluşturduk.

Bi’Yoga Fest, Kapadokya’da sürdürdüğümüz çalışmaların doğal bir devamı niteliğinde doğdu. Özellikle Mustafapaşa’nın tarihi dokusu, sakinliği ve dönüştürücü enerjisi bu buluşmanın ruhunu besleyen en önemli unsurlardan biri oldu. Festival boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelen eğitmenler, sanatçılar ve uygulayıcılarla birlikte çok katmanlı bir deneyim paylaşacağız” dedi.

“HERKESİN BİRLİKTE NEFES ALABİLECEĞİ BİR ALAN OLUŞTURDUK”

Festival kapsamında birçok farklı içeriğin de yer aldığını kaydeden Sinem Sak, “Vadilerde gün doğumu yoga pratiklerinden somatik deneyimlere, nefes çalışmalarından sanat terapisine, canlı müzik performanslarından köy keşiflerine kadar birçok farklı içerik yer alıyor. 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü’nü de festival kapsamında hep birlikte kutlayacak olmak bizim için ayrıca çok kıymetli. Amacımız, Kapadokya’nın kültür, sanat, hareket ve bütünsel yaşam alanında uluslararası ölçekte yeni bir buluşma noktası haline gelmesine katkı sunmak. Herkesin kendi ritmini keşfedebileceği, yavaşlayabileceği ve birlikte nefes alabileceği bir alan oluşturmak için heyecanla hazırlanıyoruz” diye konuştu.

FESTİVAL PROGRAMI

Festivalin partnerleri arasında; Bademsu, Servet Fethiye, Bite&More ve YogaBuShop Sinasos Evleri, Gül Konakları, Nujelm Cappadocia, Konak Bezirhane Cave, Elite Organik ve TAKE34 bulunuyor. Yerel iş birlikleri kapsamında Gorgoli Lounge, KAPSİNDER, Live in Cappadocia, Simera Cappadocia, Utopia Cave Cappadocia, Fresco Cave Cappadocia, Kadıevi 1860, Nalin Cave Spa, Roca Cappadocia Hotel, Travel Atelier, Argeus Travel & Events, Gaia Cappadocia, Truva İş Sağlığı ve Fiat Onur Altan Bayii festivale destek veren kurum ve markalar arasında yer alıyor. Organizasyon boyunca yoga, somatik deneyimler, nefes çalışmaları, hareket pratikleri, sanat terapisi, doğa keşifleri ve canlı müzik performansları katılımcılarla buluşacak.

Festival akışı ise şöyle;

19 Haziran Cuma; Açılış, Keşif ve İçsel Yolculuk

Salon 1 – Bir’lik: Bi’Yoga & Bi’Ses Somatik Yoga – Sinem Yıldız Sak & Ses Meditasyonu – Aslı Aslankalp

Salon 3 – Har'eket: Basit Mobilite ve Doğru Esneklik, Umutcan Öcal

Salon 2 – Dem'lenme: Embodiment: Duygularla Beden Aracılığıyla Çalışmak, Gülşah Aygün

Salon 3 – Har'eket: An'ın Gücü, Hatha Yoga ile duruşun gücünü keşfetmek, Naife Sevdalı

Salon 1 – Bir'lik: Somatik Dans ve Oryantal Atölyesi, Şaziye Özlem Turan

20 Haziran Cumartesi; Doğa ve Denge

Vadide Balon eşliğinde Gün Doğumu Bi’Yoga, Sinem Yıldız Sak

Salon 3 – Har’eket: An’a Hareket, Vinyasa Yoga ile an’ın içinde güç ve denge, Naife Sevdalı

Salon 1 – Bir'lik: Kalbin Yankısı, Yoga & Meditatif Sanat Terapi, Devrim Akkaya Kaçmaz

Salon 2 – Dem'lenme: Yoga Terapi, Omurganın fizyolojik ve psikolojik işlevleri, Gülşah Aygün

Salon 3 – Har'eket: Güç ve Stabilite, Umutcan Öcal

Güç ve Stabilite, Umutcan Öcal Salon 2 – Dem’lenme: Yin Yoga – “Olduğu Gibi, Olduğu Yerde”, Burcu Atasoy Mustafapaşa Köyü & Manastır Vadisi Turu Ünlü Kapıları ve Hikâyesi: Turist Rehberi ve Sanat Tarihçisi Öğr. Gör. Mert Kırık, Kapadokya Üniversitesi Live in Cappadocia, Konser

21 Haziran Pazar

Festivalin son günü olan 21 Haziran’da ise Uluslararası Yoga Günü’ne özel program gerçekleştirilecek. Saklıvadi’de düzenlenecek Bi’Yoga pratiği, DJ performansı ve kahve partisi ile festival sona erecek.