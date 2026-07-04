Kangrular buraya kadar: Borusu Mısır'a ötmedi

Dünya Kupası'nda milli takımımızı grupta yenen ve elenmemizde önemli rol oynayan Kangruların borusu Mısır'a ötmedi. Mısır, Avustralya'yı penaltı atışlarıyla yenerek son 16 turuna kaldı.

13. dakikada Mısır golü buldu. Avustralya savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı top son olarak ceza sahası dışında sağ çaprazdaki Hafez'de kaldı. Bu futbolcunun ortasında kale sahası önündeki Ashour, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 0-1. İlk yarının kalanında iki ekip de rakip kalede tehlike oluşturmakta zorlandı.

İlk 45 dakika, Mısır'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

55. dakikada Avustralya beraberliği yakaladı. Soldan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen O'Neill, ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası önünde yükselen Hany, ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

Karşılaşmada normal süre 1-1 tamamlandı.

Mücadelenin uzatma bölümlerinde Mısır daha etkili görünse de Avustralya savunmasını aşmakta zorlandı. Bu bölümde 2 devrede de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda Mısır kullandığı 4 atışı da gole çevirirken, Avustralya 2 penaltıdan yararlanamadı.

Mısır, son 16 turunda Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Atlanta'da oynanacak.

AVUSTRALYA-MISIR: 2-4 (PENALTILARLA)

Stat: Dallas

Hakemler: Gustavo Tejera, Carlos Barreiro, Nicolas Taran (Uruguay)

Avustralya: Beach (Dk. 119 Ryan), Bos (Dk. 46 Trewin), Circati, Souttar, Herrington, Aziz Behiç, O'Neill (Dk. 91 Okon-Engstler), Irvine, Volpato (Dk. 74 Hrustic), Metcalfe (Dk. 91 Mabil), Irankunda (Dk. 74 Toure)

Mısır: Shobeir, Hany, Ramy, Ibrahim, Hafez (Dk. 80 Trezeguet), Fathi (Dk. 67 Abdelmaguid), Attia (Dk. 120+1 Saber), Ashour, Salah, Zico (Dk. 67 Hassan), Marmoush (Dk. 106 Abdelkarim)

Goller: Dk. 13 Ashour (Mısır), Dk. 55 Hany (Kendi kalesine) (Avustralya)

Sarı kart: Dk. 105 Hassan, Dk. 120 Ibrahim (Mısır) (AA)