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Kadın futbolcular birbirine girdi: Saç saça baş başa kavga

Bartın'da Kadınlar 3. Ligi'nde Kemerspor ile Kdz. Ereğli Kuzey Yıldızı Spor arasında oynanan maçta iki takım futbolcuları birbirine girdi. Teknik heyetin araya girmesi ile birlikte kavga önlendi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Kadın futbolcular birbirine girdi: Saç saça baş başa kavga

Bartın'da Kadınlar 3. Ligi’nde mücadele eden Kemerspor ile Kdz. Ereğli Kuzey Yıldızı Spor arasında oynanan maçta iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Kavga, teknik heyetin araya girmesiyle önlenirken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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KADINLAR 3. LİGİ'NDE OLAYLI MAÇ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3'üncü Ligi’nde dün oynanan 8'inci hafta mücadelesinde, Ömertepesi Sentetik Futbol Sahası’nda Kemerspor ile Kdz. Ereğli Kuzey Yıldızı Spor karşı karşıya geldi.

Kadın futbolcular birbirine girdi: Saç saça baş başa kavga - Resim : 2

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kdz. Ereğli Kuzey Yıldızı Spor, Kemerspor karşısında 3-0 öne geçti.

Kadın futbolcular birbirine girdi: Saç saça baş başa kavga - Resim : 3

SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Maçın son dakikalarına doğru iki takım oyuncuları arasında saha içinde kavga çıktı. Kavga nedeniyle hakem maçı durdururken, saha kenarında bulunan teknik heyetin araya girmesiyle kadın futbolcular arasındaki gerginlik büyümeden önlendi.

Kadın futbolcular birbirine girdi: Saç saça baş başa kavga - Resim : 4

Yaşanan olayın ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti. O anlar ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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