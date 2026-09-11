Kacper Tobiasz'dan Fenerbahçe sözleri: Galip gelmeye çalışacağız

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK’nın kalecisi Kacper Tobiasz, “Fenerbahçe Türkiye'deki büyük takımlardan biri olduğu için bizim için yüksek enerjili bir maç olacak. Fenerbahçe ne kadar favori olarak görünse de bu demek değildir ki biz sahaya çıkıp mücadele etmeyeceğiz. Tabi ki de biz sahaya çıkıp mücadele edeceğiz ve yenmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Süper Lig’in 5’inci haftasında Gaziantep FK 14 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Kırmızı-siyahlı ekip, maç öncesinde hazırlıklarına devam ediyor.

Yeni teknik direktör Orhan Ak yönetiminde yaklaşık bir buçuk saat süren antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas ve taktik çalışmaları ile son buldu. Kırmızı-siyahlı takımın yeni transferlerinden Polonyalı kaleci Kacper Tobiasz, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takıma katıldığı için mutlu olduğunu ve önünde uzun bir maraton olduğunu belirten Tobiasz, “Takıma katılalı kısa bir süre oldu. 4 maçta değerlendirme yapmak gerçekten çok kolay değil ama takıma katıldığım için gerçekten çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın, yönetimin, başkanımızın güveni beni gerçekten çok mutlu ediyor. O yüzden lig uzun bir maraton 4 maç için bir değerlendirme yapmak gerçekten çok zor” ifadelerini kullandı.

‘BU BENİM İÇİN BİR RİTÜEL’

Göztepe ile deplasmanda oynanan mücadelenin ilk yarısında Miroshi’in penaltı atışında gole izin vermeyen Tobiasz, havlusuna gizlediği notları okuyarak kurtardı. Notlar hakkında Polonyalı kaleci, “Tebrikleriniz için teşekkür ediyorum. Bu benim için bir ritüel tabi, ben rakipleri her zaman analiz ediyorum, bazen notlar alıyorum kendim için. Her seferinde yüzde yüz garanti değil bunlar, sonuç vermiyor ama bu seferinde gerçekten köşeyi bildim, köşeyi doğru tahmin ettiğim için işe yaradı aldığım notlar, o yüzden gerçekten çok mutluyum” diye konuştu.

‘YÜKSEK ENERJİLİ BİR MAÇ OLACAK’

Ligin 5’inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maçın yüksek enerjide geçeceğini bildiklerini söyleyen Polonyalı file bekçisi, maç öncesinde kırmızı-siyahlı taraftarlardan destek istedi. Tobiasz, “Fenerbahçe maçının bizim için diğer maçlardan herhangi bir farkı yok ama sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'deki büyük takımlardan biri olduğu için bizim için yüksek enerjili bir maç olacak, enerjimiz yüksek olacak. Zaten son maçtaki galibiyetten ötürü takımımızın morali de gerçekten çok iyi.

O yüzden çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Galip gelmeye, elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızdan da gerçekten bu maç için çok destek bekliyoruz. Fenerbahçe ne kadar favori olarak görünse de bu demek değildir ki biz sahaya çıkıp mücadele etmeyeceğiz. Tabi ki de biz sahaya çıkıp mücadele edeceğiz ve yenmek için elimizden geleni yapacağız” dedi. (DHA)