Juventus Kenan Yıldız'a noktayı koydu!

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, sık sık transfer haberleriyle gündem oluyor.

İngiliz kulüplerinin listesinde olduğu belirtilen Kenan Yıldız'a son olarak Real Madrid'in talip olduğu, bonservisi için de 100 milyon euronun gözden çıkarıldığı ileri sürülüyordu.

Juventus, Kenan Yıldız'a son noktayı koydu.

Siyah beyazlı kulübün CEO'su Damien Comolli, sezonu değerlendirirken, Kenan Yıldız'la ilgili de konuştu.

"GELECEĞİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI"

Comolli, İtalyan basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dördüncülüğü kaçırmak kabul edilmesi zor bir durum. Son haftalara kadar hedefin içindeydik ancak Fiorentina yenilgisi her şeyi değiştirdi. Taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Juventus'un hedefi her zaman zirve olmalı. Eğer bunu başaramıyorsak eksiklerimizi açık şekilde görmemiz gerekiyor.

Transfer listesini birlikte oluşturuyoruz. Hocamız Spalletti'nin taleplerini dikkate alıyoruz ve projeye tamamen dahil olmuş durumda. Onun Juventus'u yeniden üst seviyeye taşıyacağına inanıyorum. Bu yüzden kulüpte uzun vadeli düşünülmesini istedim.

Kenan Yıldız kesinlikle takımda kalacak. O yalnızca bugünün değil, Juventus'un geleceğinin de önemli bir parçası. Juventus'a olan bağlılığını bize açık şekilde gösterdi."