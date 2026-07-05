Jürgen Klopp geri döndü: Tarihi anlaşma

Alman futbolunda beklenen değişim gerçekleşti. Julian Nagelsmann'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki elenmenin ardından görevi bırakması sonrasında başlayan halef arayışı sonuçlandı. Alman Futbol Federasyonu ile Jürgen Klopp arasında yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldı ve 59 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Almanya Milli Takımı'nın yeni patronu olmaya hazırlanıyor.

LIVERPOOL'DAN SONRA İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİ

2024 yılında Liverpool'daki görevine son veren Klopp, o tarihten bu yana sahalara teknik direktör olarak dönmemişti. Ayrılığın ardından futboldan tamamen kopmayan Alman teknik adam, Red Bull'un futbol projesinde operasyonların başına geçerek kulüpler arası bir görev üstlenmişti. Almanya Milli Takımı'nın direksiyonuna geçmesiyle birlikte Klopp, iki yıl sonra yeniden bir milli takımın taktik ve stratejik sorumluluğunu üstlenecek.

ANLAŞMA SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Alman Futbol Federasyonu ile Klopp arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı ve teknik direktörlük konusunda mutabakat sağlandı. Ancak sözleşmenin süresi ve Klopp'un Red Bull projesinden resmi olarak ayrılma süreciyle ilgili detayların hâlâ görüşülmekte olduğu belirtiliyor. Bu durum, resmi imzanın atılmasından önce bazı idari ve hukuki adımların tamamlanması gerektiğine işaret ediyor.

NAGELSMANN DÖNEMİ SONA ERDİ

Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız sürecinin ardından teknik direktörlük koltuğunda değişiklik kaçınılmaz hale gelmişti. Federasyonun genç teknik adamla yollarını ayırma kararı almasıyla birlikte, halef arayışında en güçlü aday olarak öne çıkan isim Klopp oldu. Alman futbol kamuoyunda uzun süredir dile getirilen "Klopp milli takımın başına geçmeli" söylemi, bu gelişmeyle birlikte somut bir karşılık buldu.

KLOPP'UN KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR

Eintracht Frankfurt altyapısında başladığı teknik direktörlük yolculuğunu Mainz, Borussia Dortmund ve Liverpool gibi kulüplerde sürdüren Klopp, kariyeri boyunca 1 Şampiyonlar Ligi, 2 Bundesliga, 1 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupası, 1 Almanya Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve çeşitli yerel kupalar kazandı.

RED BULL SÜRECİ ÇÖZÜLMEYİ BEKLİYOR

Klopp'un halihazırda Red Bull futbol projesinde üstlendiği görevden ayrılması, sürecin tamamlanması için kritik bir adım olarak görülüyor. Sözleşme detaylarının netleşmesinin ardından Alman teknik adamın resmi olarak milli takımın başına geçmesi bekleniyor.

ALMANYA'DA BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Klopp'un göreve gelmesiyle birlikte Alman futbolseverlerin gözü, milli takımın yeni sezon ve gelecek turnuvalara hazırlık sürecine çevrildi. Karizmatik duruşu ve oyuncularla kurduğu güçlü iletişimiyle tanınan teknik adamın, milli takımda da benzer bir motivasyon dalgası yaratması bekleniyor.