Jose Mourinho'dan sürpriz Arda Güler kararı

Real Madrid ve Atletico Madrid, La Liga'nın 7. haftasında karşı karşıya gelecek.

Atletico Madrid'in ev sahipliğindeki Madrid derbisi, 20 Eylül Pazar günü oynanacak.

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, dev maç öncesi orta saha kurgusunu büyük ölçüde belirledi.

Ancak Portekizli teknik direktörün karar veremediği kritik bir tercih bulunuyor.

JOSE MOURINHO'DAN ARDA GÜLER SÜRPRİZİ

Jose Mourinho, orta saha pozisyonunda sürpriz Arda Güler kararı aldı.

Tecrübeli teknik adam, form durumlarından memnun olduğu Fede Valverde ve Arda Güler'i ilk 11'in vazgeçilmezi olarak görüyor ve iki ismi de ilk 11'de başlatmayı planlıyor.

Mourinho, orta sahanın üçüncü ismi olarak Aurelien Tchouameni ile Bernardo Silva arasında karar verecek.

ARDA GÜLER'DEN SORUMLULUK İSTEĞİ

Jose Mourinho'nun Arda Güler'den sadece oyun kurmasını değil, aynı zamanda pres ve savunmaya dönüşlerde de sorumluluk almasını da istediği ifade edildi.

Arda Güler'in Madrid derbisindeki yerinin şimdiden garanti olduğu aktarıldı.