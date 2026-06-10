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Jose Mourinho veda etti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, daha sonra gittiği Benfica'ya da veda etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Jose Mourinho veda etti

Yeni sezon için Real Madrid ile anlaşan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Benfica'ya veda mesajı yayımladı.

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Mourinho, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Benfica'ya hizmet etme fırsatını bana sunduğu için başkan Rui Costa'ya teşekkür ederim. Bu kulübü temsil etmek bir onur ve ayrıcalıktı" ifadelerini kullandı.

OYUNCULARA TEŞEKKÜR ETTİ

Kulüp yönetimi ve oyuncularına teşekkür eden 61 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:
"Birlikte çalışma zevkine eriştiğim oyunculara en içten teşekkürlerimi sunuyorum, kişisel ve profesyonel hayatlarında en büyük başarıları diliyorum. Giderken yanımda şu inancı götürüyorum. Bir anıdan daha fazlasını, kalıcı bir bağ kurduk. Bir gün benim oyuncum olan, sonsuza dek benim oyuncumdur."
Benfica, dün Mourinho'nun 15 milyon avro serbest kalma bedeli karşılığında Real Madrid'in yeni çalıştırıcısı olacağını duyurmuştu. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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