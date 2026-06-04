Jose Mourinho Türkiye’yi AİHM'e şikayet etti

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun Türkiye’yi AİHM'e (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) şikayet ettiği ortaya çıktı.

Sarı lacivertli takımda görev yaptığı dönemde TFF'den aldığı cezaların konu edildiği şikayet sonucunda AİHM'in dosyayı işleme soktuğu ve Türkiye'den savunma istediği bildirildi.

TRABZONSPOR MAÇINDAN SONRA CEZA ALMIŞTI

Fenerbahçe'nin 2024 Kasım ayında oynadığı Trabzonspor maçından sonra PFDK, Mourinho'ya soyunma odasından men ve para cezası vermişti.

Mourinho'nun da AİHM'e başvurusunda gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmediğini ve adil yargılanma hakkının elinden alındığını iddia etti. Portekizli teknik adam ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini de ileri sürdü.

Türkiye'nin şikayetle ilgili savunma için 6 ay süresinin olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçen Mourinho'nun şu anda da Real Madrid'in teknik direktörü olacağı iddia ediliyor.