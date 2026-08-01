Jose Mourinho defterini kapattı: Takımda istemiyor

İspanya La Liga devi Real Madrid, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 5 isimle dikkatleri üzerine çekti.

Real Madrid şu ana kadar Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Konate, Carlos Espi ve Marc Cucurella'yı renklerine bağladı.

GÖNDERİLECEK İSİMLER BELİRLENDİ

İspanyol ekibinde yapılan transferler haricinde takımdan gönderilecek oyuncular da belirlenmeye başlandı.

Fran Garcia ve Mario Martin'in ayrılığından 7.5 milyon euro gelir elde eden Real Madrid'de Gonzalo Garcia'nın da 70 milyon euro bedelle İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olması bekleniyor.

JOSE MOURINHO BİLETİNİ KESTİ

AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid'de Endrick ve Mastantuono'nun da takımdan ayrılması bekleniyor.

Real Madrid iki oyuncuyu da kiralık olarak göndermeyi planlarken, teknik direktör Jose Mourinho'nun Endrick'i takımda düşünmediği ifade edildi.

21 MAÇTA 16 GOL KATKISI VERDİ

Geçen sezonun ikinci devresini Fransız ekibi Lyon'da geçiren Brezilyalı Endrick, çıktığı 21 maçta 8 gol atarken 8 de asist yaptı ve 16 gole doğrudan katkı sağladı.

Brezilyalı yıldızın Real Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.