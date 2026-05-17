Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye gelmek için ne istediği ortaya çıktı

Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın teknik direktör listesinde en üst sırada yer alan Jorge Jesus için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sabah’ta yer alan habere göre; sarı-lacivertlilere gelmeye olumlu bakan Portekizli teknik adam sürpriz bir talepte bulundu.

SÖZLEŞMESİNE ÖZEL MADDE KOYDURMAK İSTİYOR

Portekiz A Milli Takımı’nı çalıştırma hayali olan Jorge Jesus, sözleşmesine özel bir madde koydurmak istiyor. Deneyimli teknik adamın, Portekiz Milli Takımı’ndan teklif alması halinde Fenerbahçe’den ayrılabileceği özel bir madde eklettirmek istediği öne sürüldü.

İKİLİ BİR ARAYA GELECEK

Aziz Yıldırım ile Jorge Jesus’un 25 Mayıs’ta bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede pürüzleri bitirmek isteyen Yıldırım, yıllık 10 milyon euro maaş teklif edecek.