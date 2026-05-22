Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyon oldu. Jesus maç biter bitmez Türkiye ve Fenerbahçe açıklaması yaptı.

Jorge Jesus Arabistan'a veda etti: Türkiye'den teklif var

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nin son haftasında Damac'ı 4-1 yenerek şampiyon oldu.

Al Nassr'ın gollerini Sadio Mane, Kingsley Coman ve Cristiano Ronaldo (2) attı.

AL NASSR'LA SON MAÇINA ÇIKTI

Jesus, maçtan sonra Al Nassr'la son maçına çıktığını açıkladı.
Arabistan'a veda eden Jesus, Portekiz'in A Bola gazetesine ise şunları söyledi:
"Her yerde kazandım. Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe’ydi. Belki de Fenerbahçe’de tamamlanması gereken bir hikayem vardır. Bu da ihtimallerden biri. Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye’den başka bir takım da bana teklif yaptı. Türkiye’de üç büyük takım var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üçünden ikisi benimle ilgilendi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın. Fenerbahçe'ye gitmeyi düşüneceğim. Ama tatil için önce Portekiz, sonra Brezilya'ya gideceğim. Sonrasında yeni sezonda nerede olacağımı hep birlikte göreceğiz."

