Jokic'i keşfetti, ‘yeteneğini’ NBA Europe için kullanacak

NBA ve FIBA ortaklığında hayata geçirilecek NBA Europe için geri sayım sürüyor. Ligde yer alacak 12 kalıcı franchise için teklif süreci tamamlanırken, organizasyonun yönetim kadrosu da güçlenmeye devam ediyor. Yurt dışında yer alan haberlere göre, uzun yıllardır NBA'de üst düzey yöneticilik yapan 55 yaşındaki Arturas Karnisovas, NBA Başkanı Adam Silver'ın NBA Europe ekibinde danışman olarak görev alacak.

NBA EUROPE'UN YOL HARİTASINA KATKI SUNACAK

Uluslararası basında yer alan bilgilere göre Karnisovas; NBA Europe'un yönetim modeli ve oyun kurallarının oluşturulması, yeteneklerin belirlenmesi ve lige kazandırılması, oyuncular için Avrupa'dan NBA'e uzanan kariyer yollarının planlanması ile kıtanın güçlü genç oyuncu gelişim sisteminin daha da ileri taşınması konularında Adam Silver ve yönetim ekibine danışmanlık yapacak.

Karnisovas ayrıca NBA, NBA Europe, NBA kulüpleri ve projenin stratejik ortağı FIBA arasında koordinasyonu sağlayacak kilit isimlerden biri olacak.

JOKİC’İ NBA’E KAZANDIRAN İSİM

Karnisovas ismi Avrupa basketbolu için oldukça özel bir yere sahip. Bugün NBA tarihinin en büyük yıldızlarından biri olarak gösterilen Nikola Jokic'in keşfedilmesinde en büyük pay sahibi isimlerden biri Karnisovas olarak kabul ediliyor.

2014 NBA Draftı'nda Denver Nuggets'ın 41'inci sıradan seçtiği Jokic'in potansiyeline ilk inanan yöneticilerden biri olan Karnisovas, Sırp yıldızın NBA'e kazandırılmasında kritik rol oynadı. NBA'de üç kez MVP seçilen Jokic'in ikinci turdan seçilmiş olması hâlâ draft tarihinin en büyük ‘keşif hikâyelerinden’ biri olarak gösteriliyor.

Hatta Karnisovas'ın 2014 yılında genç Jokic ve ağabeyiyle çekilmiş fotoğrafı da basketbol dünyasının en çok paylaşılan nostaljik kareleri arasında yer alıyor.

AVRUPA BASKETBOLUNUN YAŞAYAN EFSANELERİNDEN

Karnisovas'ın NBA Europe'daki rolünü önemli kılan yalnızca oyuncu keşfetme konusundaki başarısı değil.

NBA kariyerinden önce Avrupa basketbolunun en önemli yıldızlarından biri olan Litvanyalı isim, 15 yıllık profesyonel kariyerinde dönemin en önemli dört ligi olarak gösterilen İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan'da forma giydi.

Barcelona, Fortitudo Bologna ve Olympiakos gibi Avrupa basketbolunun dev kulüplerinde oynayan Karnisovas, 1996 yılında FIBA tarafından Avrupa'da Yılın Basketbolcusu seçildi.

Litvanya Milli Takımı ile iki olimpiyat bronz madalyası ve bir Avrupa Şampiyonası gümüş madalyası kazanan Karnisovas, Avrupa basketbolunun unutulmaz isimleri arasında gösteriliyor.

NBA EUROPE’UN VİZYONU İÇİN BİR GÖSTERGE

Yaklaşık 20 yıllık NBA yöneticiliği deneyimi ile Avrupa basketbolunun içinden gelen geçmişini bir araya getiren Karnisovas'ın NBA Europe ekibine katılması, yeni ligin nasıl bir vizyonla şekilleneceğine dair de önemli ipuçları veriyor.

NBA Europe'un Avrupa basketbolunu yakından tanıyan isimlerle yola çıkması; ligin sadece NBA markasını Avrupa'ya taşıyan bir organizasyon değil, Avrupa basketbolunun kültürünü, oyuncu gelişim modelini ve rekabet yapısını NBA'in yaklaşık 80 yıllık deneyimiyle birleştirmeyi hedefleyen uzun vadeli bir proje olduğunun en güçlü göstergeleri arasında değerlendiriliyor.