Joachim Löw'den Fenerbahçe için şampiyonluk açıklaması

UEFA Avrupa Ligi Finali için İstanbul'a gelen efsane teknik direktör Joachim Löw, eski kulübü Fenerbahçe hakkında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Aziz Yıldırım'ın olası başkanlığına da değinen Löw'ün sözleri sarı-lacivertli camianın gündemine oturdu.

LÖW YENİDEN İSTANBUL'A GELDİ

66 yaşındaki Alman teknik direktör Joachim Löw, Freiburg ile Aston Villa arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi Finali'ni izlemek üzere İstanbul'a geldi. Löw, İstanbul hayranlığını bir kez daha dile getirdi.

ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Löw, Fenerbahçe'yle ilgili olarak "Umuyorum gelecek sene şampiyon olacaklar" açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ HER ZAMAN TAKİP EDİYORUM"

Löw, İstanbul'daki açıklamalarında Fenerbahçe ile olan bağını canlı tuttuğunu vurguladı. "Fenerbahçe'yi her zaman takip ediyorum" diyen deneyimli teknik adam, kulübe olan ilgisinin görevden ayrılmasının ardından da devam ettiğini ortaya koydu.

AZİZ YILDIRIM YORUMU

Löw'ün en dikkat çekici açıklaması Fenerbahçe'deki başkanlık süreciyle ilgiliydi. "Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan olması durumu söz konusu olabilir" diyen Löw, kulübün iç dinamiklerini yakından takip ettiğini gözler önüne serdi.

2021'DEN BU YANA BOŞTA

Almanya Milli Takımı'nı 15 yıl boyunca çalıştıran ve 2014 FIFA Dünya Kupası'nı kazandıran Löw, 2021'de milli takımdan ayrıldıktan bu yana herhangi bir kulüp ya da milli takımın başına geçmedi.