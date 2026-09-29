İtalya'nın milli takımımızı 4-1 yendiği maçtan sonra Mancini'den Galatasaray sürprizi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında A Milli Takım, Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. Maçtan sonra İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'den Galatasaray sürprizi geldi.

Mancini karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

İtalyan hoca şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularım her şeyi planladığımız gibi yaptı, çok iyi bir performans sergiledik ve galip geldik. İlk 60 dakikadan çok memnunum. 60'tan sonra oyun biraz değişti ama istediğimizi elde ettik, çok mutluyum. Kayode ve Fagioli de çok iyi oynadılar. Bugün 4-1 olsa da skor değişebilir, bu nedenle maç boyu tüm konsatrasyonumuzu korumalıydık ve bunu başardık. Biz her zaman İtalya formasına yakışan futbolu oynamaya çalışıyoruz. Belçika maçından sonra üzüldük ama sonrasında Türkiye'ye karşı iyi reaksiyon gösterdik. Maçın başından itibaren iyi bir oyun ortaya koyduk. "Çok fazla genç oyuncumuz var, onlar için de bu maçı kazanmak çok önemliydi ama tabii ki bir maçla hiçbir şey değişmiyor. Her şey hazırlandığımız gibi gitti, planlarımız çok iyi işledi. Bundan dolayı çok mutluyuz. Türk futbolunun da her geçen yıl kendini geliştirdiğini görüyorum. Bugün biz çok iyi oynadık, karşımızda çok iyi bir Türkiye vardı, çok iyi de bir teknik direktörleri var. Bugünkü skorun bizim iyi oyunumuzdan kaynaklandığını söyleyebilirim."

MANCİNİ'DEN GALATASARAY SÜRPRİZİ

İtalya Milli Takımı Roberto Mancini'den maçtan sonra Galatasaray sürprizi geldi.

Mancini, 2013-2014 sezonunda Galatasaray'da görev yapmıştı.

İtalyan hoca milli maçın ardından Galatasaray'ı unutmadığını gösterdi.

Mancini, stattan çıkarken kameralara "Cimbombom" diye tezahürat yaptı.