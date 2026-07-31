İtalyan futbol efsanesi hayatını kaybetti

İtalyan futbolu ve Milan'ın efsanesi Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti.

İtalya Serie A ekibi Milan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla acı haberi verdi.

Milan'dan yapılan açıklamada, ''Milan'ın tarihi, Franco Baresi'nin vefatıyla gözyaşlarına boğuldu. Onun örnek kişiliği ve derin izleri, tıpkı 6 numaralı forması gibi sonsuza dek kulübün DNA'sının ve yolculuğunun ayrılmaz, temel bir parçası olarak yaşayacak. AC Milan'ın Franco Baresi'nin tüm ailesine ilettiği başsağlığı dilekleri, böylesine zor bir anda her Milan taraftarının kendi içinde hissettiği acıyla aynıdır.'' ifadeleri kullanıldı.

MILAN'DAN BAŞKA TAKIMDA OYNAMADI

Kariyerinde sadece Milan'da forma giyen Baresi'nin başarıları şu şekilde: