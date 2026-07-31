İtalyan futbol efsanesi hayatını kaybetti
İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti.
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İtalyan futbolu ve Milan'ın efsanesi Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti.
İtalya Serie A ekibi Milan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla acı haberi verdi.
Milan'dan yapılan açıklamada, ''Milan'ın tarihi, Franco Baresi'nin vefatıyla gözyaşlarına boğuldu. Onun örnek kişiliği ve derin izleri, tıpkı 6 numaralı forması gibi sonsuza dek kulübün DNA'sının ve yolculuğunun ayrılmaz, temel bir parçası olarak yaşayacak. AC Milan'ın Franco Baresi'nin tüm ailesine ilettiği başsağlığı dilekleri, böylesine zor bir anda her Milan taraftarının kendi içinde hissettiği acıyla aynıdır.'' ifadeleri kullanıldı.
MILAN'DAN BAŞKA TAKIMDA OYNAMADI
Kariyerinde sadece Milan'da forma giyen Baresi'nin başarıları şu şekilde:
- Eşsiz Sadakat: Tüm 20 yıllık profesyonel futbol kariyerini sadece AC Milan kulübünde geçirdi.
- Unutulmaz Başarılar: Kırmızı-siyahlı forma altında 6 Serie A şampiyonluğu ve 3 Şampiyonlar Ligi / Avrupa Kupası kazandı.
- Emekli Edilen Forma: Kulüp için taşıdığı büyük değer sebebiyle ikonik 6 numaralı formasını ölümsüzleştirerek emekliye ayırdı.
- Milli Gurur: İtalya Milli Takımı ile 81 kez sahaya çıktı ve 1982 Dünya Kupası zaferini yaşadı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi