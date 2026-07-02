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İtalya'dan geldi Galatasaray'ı seçti: 2.03'lük Efe Mandıracı imzayı attı

Galatasaray, 2 yıldır İtalya'da oynayan Efe Mandıracı'yı transfer etti. Efe Mandıracı imzayı attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İtalya'dan geldi Galatasaray'ı seçti: 2.03'lük Efe Mandıracı imzayı attı

Galatasaray, 2 yıldır İtalya'nın You Energy Volley takımında oynayan milli voleybolcu Efe Mandıracı'yı transfer etti.
Eski Açık’ta yer alan habere göre sarı kırmızılı kulüp Efe Mandıracı'yı kadrosuna kattı.
Geçen sezon CEV Kupası şampiyonu olan Mandıracı'nın çok sayıda transfer teklifi aldığı, ancak aralarından Galatasaray'ı seçtiği belirtildi.

24 YAŞINDA 2.03 BOYUNDA

24 yaşında ve 2.03 boyundaki Efe Mandıracı smaçör olarak görev yapıyor.
Arkas altyapısında yetişen ve A takıma çıkan Efe Mandıracı, bir sezon aynı zamanda Altekma'da da oynadı.

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4 sezon sonunda Arkas'tan ayrılan Efe Mandıracı, İtalya'nın You Energy Volley takımına transfer oldu.
16 yaşındayken U18 Milli Takımı'na çağrılan Efe Mandıracı, 2 yıl sonra da U20 Milli Takımı'na seçildi.
21 yaşındayken ilk kez A Milli Voleybol Takımı'na giren Efe Mandıracı, aynı yıl Avrupa Altın Ligi'ne kazanmayı başardı.
Efe Mandıracı, 2026-2027 sezonunda Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın formasını giyecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Transfer
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