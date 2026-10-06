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Halk TV Spor İtalya'da Montella depremi: Zor durumda kaldı

İtalya'da Montella depremi: Zor durumda kaldı

A Milli Futbol Takımımız dördüncü maçında İtalya'ya mağlup oldu. İtalyan basını Montella'nın durumunu manşetlere taşıdı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İtalya'da Montella depremi: Zor durumda kaldı

UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında İtalya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımımız sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Grupta henüz puanı bulunmayan millilerimiz son sıraya demir attı. Ay-yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella eleştiri oklarının hedefi haline gelirken İtalyan basını da durumu manşetlere taşıdı:

"MONTELLA ARTIK GERÇEKTEN TEHLİKEDE"

Sportsmediaset: “İtalya şimdi gücünü gösteriyor. Türkiye'yi bir kez daha yendikten sonra, Mancini taktiği işe yarıyor. İtalya, Milletler Ligi'nin 4. haftasında Türkiye'yi 3-1 yenerek , Belçika'nın Fransa'ya 4-1 mağlup olması sayesinde A Ligi 1. Grup'ta ikinci sıraya yükseldi. Scamacca, Calafiori ve Pio Esposito'nun golleri Mancini'ye bir galibiyet daha kazandırdı ve Montella'yı puansız bıraktı. Türkiye Milli Takım teknik direktörün pozisyonu artık gerçekten tehlikede.”

"TÜRKİYE MONTELLA'NIN ROLÜNÜ SORGULAMAYA BAŞLADI"

Tuttomercato: Kriz içindeki Türkiye, Vincenzo Montella'nın rolünü sorgulamaya başladı. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Arda Güler'in yokluğunda, İtalyan teknik direktörün yönettiği milli takım oldukça hareketli bir hücumla karşılık vermeye çalıştı ve Aral Şimsir'in golüyle geçici bir beraberlik yakaladı ancak ardından üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı."

"İTALYA MONTELLA'YI ZOR DURUMDA BIRAKTI"

ANSA: "İtalya maçı kazandı ve Montella'yı zor durumda bıraktı. Montella, Bologna'ya cezalı Arda Güler, Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu olmadan gelmişti.”

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Montella Milli Takım
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