İtalya'da Fenerbahçe depremi: Roma zor durumda

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma İtalyan spor basınında geniş yer buldu.

İtalya’nın üç büyük spor gazetesi Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport ve Tuttosport’un maç değerlendirmelerinde ortak nokta, Roma’nın ilk yarıdaki üstünlüğüne karşı Fenerbahçe’nin ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçirmesi ve galibiyete daha fazla yaklaşan taraf olmasıydı.

GAZZETTA DELLO SPORT: FENERBAHÇE ZAMAN ZAMAN DOMİNANTTI

Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe’yi ilk yarıda “fazla çekingen” bulurken ikinci yarıda tablonun tamamen değiştiğini yazdı. Sarı lacivertlilerin Brown’ın beraberlik golünün ardından Roma üzerinde ciddi baskı kurduğunu belirten gazete, Fenerbahçe’nin “zaman zaman dominant hale geldiği” değerlendirmesini yaptı.

Gazzetta, Brown’ın golünün ardından yaptığı koşularla Roma için sürekli tehlikeye dönüştüğünü belirtirken Fenerbahçe’nin yakaladığı önemli fırsatları da sıraladı. İtalyan gazetesi, Roma’nın ikinci yarıdaki Fenerbahçe baskısından kaleci Svilar’ın kurtarışları ve direkten dönen top sayesinde çıktığını vurguladı.

CORRIERE DELLO SPORT: ROMA ZOR DURUMDA

Corriere dello Sport da ikinci yarının hemen başından itibaren Fenerbahçe’nin oyuna ağırlığını koyduğuna dikkat çekti. Brown’ın 48. dakikadaki beraberlik golünün ardından sarı lacivertlilerin coşkuyla Roma kalesine yüklendiğini yazan gazete, maçın bu bölümü için “Roma zor durumda” değerlendirmesini yaptı.

Fenerbahçe’nin baskısının devam ettiğini ve Roma’nın yeniden denge kurmaya çalıştığını belirten Corriere, sarı lacivertlilerin önemli bir pozisyonunda Svilar’ın kurtarışını ise “mucize” olarak nitelendirdi.

Direkten dönen topun ardından Roma’nın yaşadığı tehlikeyi “Roma için korku anı” sözleriyle aktaran gazete, Gasperini’nin son bölümde hücumcu Malen’i çıkarıp De Roon’u sahaya sürmesini de beraberliği güvence altına alma hamlesi olarak değerlendirdi.

TUTTOSPORT: ROMA ÇOK ZORLANDI AMA BERABERLİĞİ SÖKÜP ALDI

En çarpıcı değerlendirmelerden biri Tuttosport’tan geldi. Gazete maç haberine, “Roma Türkiye’de çok zorlandı ama beraberliği söküp aldı” başlığını attı.

Tuttosport, Brown’ın golünden sonra Roma savunmasının sendelediğini ve büyük tehlike yaşadığını yazdı. Fenerbahçe’nin art arda bulduğu pozisyonlarda Svilar’ın Roma’yı ayakta tuttuğuna dikkat çekilirken direkten dönen top da maçın kırılma anlarından biri olarak gösterildi.

Gasperini’nin son dakikalardaki değişikliğini de yorumlayan Tuttosport, Roma’nın o dakikalardaki düşüncesini çok net bir ifadeyle özetledi:

“Bir numaralı hedef: Bu maçı kaybetmemek.”

İtalyan gazetesi Roma’nın İstanbul’dan ayrılırken aldığı beraberliği adeta “altın değerinde bir puan” olarak gördüğünü de yazdı.

İtalya’nın üç büyük spor gazetesinin maçtan çıkardığı sonuç böylece aynı noktada birleşti: Roma ilk yarıda oyunu kontrol etti, ancak ikinci yarıda karşısında bambaşka bir Fenerbahçe buldu. Sarı lacivertliler beraberliği yakalamakla kalmadı, galibiyete de yaklaştı.