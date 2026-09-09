İtalya'da Domenico Tedesco depremi

Geçen sezon Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapan ve kariyerine İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da devam eden Domenico Tedesco ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TEDESCO'YA ŞOK CEZA

İtalya Serie A'da Sassuolo ile oynanan maçın son bölümünde kırmızı kart gören İtalyan teknik adam büyük bir şok ile karşı karşıya kaldı.

Domenico Tedesco, 2 maç ceza aldı.

Ayrıca Tedesco, men cezası haricinde 5 bin euro da para cezasına çarptırıldı.

İki maç men alan deneyimli teknik adam, Bologna'nın Napoli ve Torino ile yapacağı maçlarda takımın başında olamayacak.

TEDESCO'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'de yaklaşık 7,5 ay görev yapan Domenico Tedesco, Fenerbahçe'nin başında 28'i Trendyol Süper Lig, 10'u UEFA Avrupa Ligi, 5'i Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si Turkcell Süper Kupa olmak üzere toplamda 45 maça çıktı.

Tecrübeli teknik direktör, Süper Lig'de 9, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, ve Turkcell Süper Kupa'da 2 olmak üzere toplamda 26 galibiyet aldı.