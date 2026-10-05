İtalya maçında Montella krizi: Yine aynısı oldu
Millilerimizin İtalya'ya konuk olduğu maçta taraftarlar, Vincenzo Montella'ya istifa çağrısında bulundu.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında İtalya'ya konuk oldu. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan maçta ilk kol İtalyanlardan geldi. Maçta perdeyi açan golü 26. dakikada Gianluca Scamacca kaydetti.
MONTELLA'YA İSTİFA ÇAĞRISI
Scamacca'nın golü millilerimizde hayal kırıklığı yaratırken tribündeki taraftarlardan tepki geldi. Art arda gelen kötü sonuçlardan teknik direktör Montella'yı sorumlu tutan taraftarlar istifa tezahüratında bulundu.
GRUPTA SON SIRADAYIZ
Milliler grupta oynadığı ilk 3 maçta puan alamadı. Ay-yıldızlılar grupta son sıraya demir attı. Taraftarlar, İtalya'ya karşı oynanan ilk maçta ve Belçika deplasmanında da Montella'ya istifa çağrısında bulunmuştu.
Ay-yıldızlılar bu yaz düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da hayal kırıklığı yaşayarak grup aşamasında turnuvaya veda etmişti.