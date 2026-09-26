İtalya bunu konuşuyor! Beşiktaşlı yıldızın performansı Juventus cephesini şaşırttı

Beşiktaş'ın gol yollarındaki önemli kozlarından Dusan Vlahovic, performansıyla eski kulübü Juventus'un gündemine yeniden girdi. Siyah-beyazlı formayla çıktığı 7 maçta 5 gol atan Sırp santrforun performansı İtalyan basınında değerlendirilirken, Juventus'un eski yıldızlarından gelen açıklamalar dikkat çekti.

JUVENTUS EFSANESİ LUCA TONİ'DEN VLAHOVIC'E ÖVGÜ

Juventus'un eski golcülerinden Luca Toni, Vlahovic'in özellikle ceza sahası içerisindeki özelliklerine dikkat çekti.

Toni, Sırp futbolcunun klasik bir santrfor profiline sahip olduğunu belirtirken, Juventus'un mevcut hücum oyuncularının Vlahovic'le aynı özellikleri taşımadığını ifade etti.

JUVENTUS CEPHESİNDEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

Juventus'un azınlık hissedarlarından Riccardo Gambelli de Vlahovic'in ayrılığı hakkında konuştu.

Gambelli, Sırp futbolcuyu üst düzey bir oyuncu olarak nitelendirirken, Juventus'tan ayrılmasının kendisi açısından üzücü olduğunu söyledi. Gambelli, Beşiktaş'a transfer olan bir diğer Juventus oyuncusu Fabio Miretti'nin ayrılığını da değerlendirdi.

“EN ÇOK ÖZLENEN OYUNCU VLAHOVIC”

Juventus'un eski futbolcularından Domenico Marocchino da Vlahovic'in performansına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Marocchino, Sırp golcünün Juventus döneminde eleştirilmesine rağmen skor üretmeye devam ettiğini ve maçların sonucuna doğrudan etki edebilen bir oyuncu olduğunu söyledi.

BEŞİKTAŞ'TA 7 MAÇTA 5 GOL

Vlahovic, Beşiktaş formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol kaydetti. Sırp oyuncunun bu performansı, Juventus'tan ayrılığının ardından İtalya'da da yakından takip ediliyor.