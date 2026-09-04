Italiano'nun sürprizi ortaya çıktı: Fenerbahçe derbisinin 11'ini belirledi

Beşiktaş, Fenerbahçe ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenmana yeni transfer Ümit Akdağ da çıktı.

Isınma koşularıyla başlayan idman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktik idmanla son buldu.

İTALİANO'NUN FENERBAHÇE SÜRPRİZİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Fenerbahçe maçındaki sürprizi ortaya çıktı. İtalyan hoca derbinin 11'ini belirledi.

İtaliano'nun maça takımı baskılı başlatarak Fenerbahçe'yi şaşırtmayı hedeflediği belirtildi.

Vlahovic'i ilk 11'e koyacak olan İtaliano, Trossard'dan da zaman zaman sol kanattan içeri girerek 10 numara gibi oynamasını istediği öğrenildi.

Kalede Nübel'i görevlendirecek olan İtaliano, defansta Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan'ı oynatacağı belirtildi.

Orta sahada Salih, Orkun, Olaitan, kenarlarda Cerny ve Trossard, santrforda da Vlahovic yer alacak.