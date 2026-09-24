Italiano’dan İtalya’da olay yaratan itiraf: O takımla görüştü

Beşiktaş'ı adeta küllerinden doğuran teknik direktör Vincenzo Italiano, İtalyan basınına olay yaratacak açıklamalar yaptı.

Liglere verilen milli arayı değerlendirerek ülkesinin köklü spor gazetesi Corriere dello Sport’a özel bir röportaj veren deneyimli çalıştırıcı, Türkiye’deki futbol ikliminden transfer sürecine kadar çarpıcı detaylar paylaştı.

''ATMOSFER ÇOCUKLUĞUMA GÖTÜRDÜ''

Türkiye'deki stadyumların modern yapısından ve taraftarların tutkusundan son derece etkilendiğini dile getiren Vincenzo Italiano, buradaki futbol heyecanını kendi çocukluk yıllarına benzetti.

"Türkiye'deki atmosfer olağanüstü. Yeni, tamamen kapalı, devasa ve tutkulu taraftarlarla dolu stadyumlar var. Bana maçların saat 15.00'te oynandığı ve insanların hafta boyunca maçı beklediği 1980-1990'ların İtalyan futbolunu hatırlatıyor. Çok büyük bir enerji var. Üstelik bu sadece güçlü takımların taraftarlarıyla sınırlı değil, her yerde aynı durum geçerli."

''TÜRKİYE'DE O GÜNLERE GERİ DÖNÜYORUM''

"Son olarak deplasmanda Amed SF ile karşılaştık. Süper Lig'e yeni yükselmiş bir takım olmalarına rağmen tribünde tabir-i caizse 40 bin 'hayvan' (bu ifadeyi kötü anlamda kullanmıyorum) vardı. İnanılmaz bir atmosfer oluşturdular. Çocukken İtalya'da statların tamamen dolu olduğu dönemlerde hissettiğim duyguların aynısını yaşadım. Türkiye'de sanki o günlere geri dönüyorum."

"HAZIR OLMADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORDUK"

"Sezon öncesi hazırlık kampında, yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak kadronun dörtte üçü genç oyunculardan oluşuyordu. Ardından, Dünya Kupası nedeniyle bazı oyuncular takıma çok geç katıldı. Avrupa Ligi ön elemesinde geçen sezon turnuvanın sürprizlerinden biri olan Midtjylland ile karşılaşacağımız için endişeliydik. Hazır olmadığımızı düşünüyorduk ama buna rağmen onları iki maçta da mağlup ettik. Yolumuza devam ettik; kadro tamamlandı, milli oyuncular döndü ve Vlahovic takıma katıldı. Mevcut duruma bakıldığında, başlangıçtaki beklentiler göz önüne alındığında Beşiktaş bir sürpriz oldu; açıkçası böyle bir tablo beklemiyordum."



"ZİRVEDE OLMAK İÇİN BÜYÜK BİR İSTEK VAR"

"Burada herkes zirvede olmak istiyor. Her gün yeni bir yarışın içindesiniz. Gerçekten çok şaşırdım. Belki bu lig Avrupa'nın en büyük beş liginden daha düşük seviyede ancak kaliteli ve gelişmeye devam ediyor. Çünkü değerli oyuncular ve yabancı teknik direktörler gelmeye devam ediyor."

"AVRUPA'DA OYNADIĞINIZDA BÜYÜYORSUNUZ"

"Fiorentina ve Bologna bana Avrupa'da kendimi gösterme fırsatı verdi. Avrupa'da oynadığınızda büyüyorsunuz, daha üst seviyedeki takımlarla karşılaşıyorsunuz. Tempo ve hız seviyesinin önemini anladım. Haftada üç maç oynanan dönemlerde takım yönetimini öğrendim."

Vincenzo Italiano, Beşiktaş ile anlaşmadan önce Portekiz devi Benfica ile görüştüğünü doğruladı.

"BENFİCA İLE GÖRÜŞMEM FİKRİMİ DEĞİŞTİRDİ"

"Beşiktaş'tan önce bir İtalyan kulübüyle yakın olup olmadığımı sorarsanız, evet diyebilirim ancak hangisi olduğunu açıklamam. Avrupa'da bazı takımlarla önemli görüşmeler yaptım. Benfica yöneticileriyle çok güzel bir sohbet gerçekleştirdim. Bu görüşme benim düşüncelerimi biraz değiştirdi çünkü daha önce yurt dışında çalışmaya çok sıcak bakmıyordum. Birkaç gün sonra Beşiktaş beni aradı ve önemli bir proje sundu. Son birkaç ay öncesine kadar böyle bir maceraya atılacağımı hiç düşünmezdim. İtalya'da kalmak ve büyük hedeflere ulaşmaya çalışmak istiyordum. Ancak hikaye farklı gelişti."

"HAYAL KURMAYA DEVAM EDİYORUM"

Tecrübeli teknik adam, en büyük hayalinin Seria A'da şampiyonluk kazanmak olduğunu vurguladı.

"Küçüklüğümden beri hayalim her zaman İtalya Serie A şampiyonluğu kazanmaktı. Hâlâ hayal kurmaya devam ediyorum. Bakalım futbolu bırakmadan önce bu hayalimi gerçekleştirebilecek miyim, göreceğiz..."

Başarılı teknik adam, kimsenin kendilerinden bu kadar hızlı bir yükseliş beklemediğini ve Beşiktaş'ın şu anki konumunun herkes için harika bir sürpriz olduğunu ekleyerek sözlerini noktaladı.