Italiano telefonu eline aldı: Beşiktaş'a gel

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano döneminin başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları da ivme kazandı. Sabah'ın haberine göre Italiano, Fiorentina'dan eski öğrencisi Dusan Vlahovic'i bizzat arayarak siyah-beyazlılara çağırdı. Juventus ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcünün transfer listesinin birinci sırasında yer aldığı belirtildi.

VLAHOVİC ETKİLENDİ, SÜRE İSTEDİ

Beşiktaş'ın bu samimi ve doğrudan yaklaşımı Vlahovic üzerinde olumlu bir etki bıraktı. Golcünün Italiano'ya verdiği cevapta düşünmek için süre istediği öğrenildi. Kararını kısa sürede açıklaması bekleniyor.

15 MİLYON İSTEDİ

Vlahovic'in beklentileri yüksek. İtalyan basınına göre Sırp golcü yıllık 8-10 milyon euro maaş ve 15 milyon euro imza parası talep ediyor. Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Vlahovic, Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri Avrupa'da oynamayı sürdürmek istediği için reddetti.