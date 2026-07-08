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İsviçre çeyrek finalde: Davinson Sanchez kaçırdı Kolombiya yıkıldı

Dünya Kupası'nda Kolombiya'yı pealtı atışları sonucunda geçen İsviçre çeyrek finale yükseldi. Kolombiya yıkıldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İsviçre çeyrek finalde: Davinson Sanchez kaçırdı Kolombiya yıkıldı

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre Kolombiya'yı penaltı atışları sonucunda geçti. Kolombiya yıkıldı.

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Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta İsviçre, Kolombiya'ya penaltı atışlarında 4-3 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.
İsviçre çeyrek finalde, Mısır'ı 3-2 mağlup eden Arjantin ile eşleşti. Arjantin ile İsviçre arasındaki mücadele 12 Temmuz'da TSİ 04.00'te Kansas'ta oynanacak.
İsviçre'nin penaltılardaki gollerini Xhaka, Amdouni, Itten ve Vargas kaydetti. İsviçre'de Akanji ise penaltı atışından yararlanamadı.
Kolombiya'da ise Quintero, Campaz ve Luis Diaz penaltıları gole çevirirken, Davinson Sanchez ve Hernandez atışlardan yararlanamayan isimler oldu.

İSVİÇRE-KOLOMBİYA: 4-3 (PENALTILARLA)

Stat: BC Place
Hakemler: Ivan Barton, David Moran, Henry Pupiro (El Salvador)
İsviçre: Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez (Dk. 71 Muheim), Zakaria (Dk. 87 Widmer), Freuler, Xhaka, Jashari (Dk. 46 Sow), Rieder (Dk. 103 Amdouni), Embolo (Dk. 87 Itten), Ndoye (Dk. 90+1 Vargas)
Kolombiya: Vargas, Munoz, Davinson Sanchez, Lucumi (Dk. 118 Mina), Mojica, Puerta, Arias (Dk. 66 Campaz), Lerma (Dk. 82 Rios), James Rodriguez (Dk. 66 Quintero), Luis Diaz, Suarez (Dk. 82 Hernandez)
Sarı kartlar: Dk. 51 Xhaka, Dk. 59 Zakaria, Dk. 105 Muheim (İsviçre), Dk. 60 Suarez, Dk. 95 Davinson Sanchez (Kolombiya) (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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