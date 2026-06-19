2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda İsviçre, Bosna Hersek karşısında özellikle ikinci yarının son çeyreğinde sergilediği üstün futbolla 4-1'lik büyük bir galibiyet elde etti.

İLK YARI GOLSÜZ, İKİNCİ YARI FIRTINALI

ABD'nin Los Angeles kentindeki Los Angeles Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın, ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Her iki takım da ilk 45 dakikada etkili bir oyun ortaya koyamadı. Ancak maçın ikinci yarısı, özellikle 75. dakikanın ardından bambaşka bir hal aldı.

MANZAMBI FITILI ATEŞLEDİ

75. dakikada Johan Manzambi'nin fileleri havalandırmasıyla İsviçre 1-0 öne geçti. Ancak maçın seyrini kökten değiştiren an 80. dakikada yaşandı. Bosna Hersek'in Fenerbahçe gündemine de giren ismi Tarih Muharemovic, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sayısal üstünlüğü lehine çeviren İsviçre, bu andan itibaren rakibini adeta ezdi.

GOL YAĞMURU DURDURULAMADI

84. dakikada Ruben Vargas ile farkı 2'ye çıkaran İsviçre, 90. dakikada yine Manzambi'nin golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Maç burada bitmedi. Bosna Hersek 90+3'te Ermin Mahmic ile onur golünü kaydederken İsviçre, 90+6'da kaptan Granit Xhaka'nın soğukkanlılıkla kullandığı penaltıyla skoru 4-1'e taşıyarak son noktayı koydu.

BOSNA KATAR KARŞISINDA

Galibiyetin ardından puanını 4'e yükselten İsviçre, B Grubu'ndaki iddiasını güçlü biçimde ortaya koydu. Bosna Hersek ise 10 kişi kalmanın bedelini ağır ödeyerek ikinci haftayı 1 puanla kapattı ve son haftaya baskı altında girdi. İsviçre bir sonraki maçında Kanada ile karşılaşacak. Bosna Hersek'in ise turnuvada kalma şansını zorlayacağı son grup maçında rakibi Katar olacak.