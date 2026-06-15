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İsveç Tunus'u fena çarptı

Dünya Kupası'nda İsveç Tunus'a gol yağdırdı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İsveç Tunus'u fena çarptı

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'ndaki ikinci maçta İsveç, Tunus'u 5-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

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İsveç hızlı başladığı maçın sonuna dek üstün oyununu sürdürdü ve zorlanmadan sonuca ulaştı.

İSVEÇ-TUNUS: 5-1

Stat: Monterrey
Hakemler: Yael Falcon Perez, Maximiliano Del Yesso, Facundo Rodriguez (Arjantin)
İsveç: Nordfeldt, Lagerbielke, Hien, Lindelöf, Bernhardson (Dk. 90 Svensson), Karlstörm (Dk. 84 Svanberg), Ayari, Gudmundsson (Dk. 64 Stroud), Nygren (Dk. 64 Bergvall), Gyökeres, Isak (Dk. 90 Elanga)
Tunus: Chamakh, Valery (Dk. 72 Hadj Mahmoud), Talbi, Rekik, Ben Hmida, Khedira (Dk. 84 Gharbi), Skhiri (Dk. 72 Achouri), Ben Slimane (Dk. 84 Chaouat), Hannibal, Abdi, Saad (Dk. 72 Tounekti)
Goller: Dk. 7 ve Dk. 90+6 Ayari, Dk. 30 Isak, Dk. 59 Gyökeres, Dk. 84 Svanberg (İsveç), Dk. 43 Rekik (Tunus)
Sarı kart: Dk. 54 Khedira (Tunus) (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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