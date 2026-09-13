İstifadan vazgeçen İsmail Kartal ilk iş toplantı yaptı: Konuşması ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçının ardından istifa eden Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal kararından vazgeçti.

Önce Oğuz Çetin daha sonrasında ise Aziz Yıldırım ile bir görüşme yapan İsmail Kartal takımın başında kalmaya ikna oldu.

GECEYİ SAMANDIRA'DA GEÇİRDİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İsmail Kartal kulüpte yapılan görüşmenin ardından Samandıra'ya giderek geceyi orada geçirdi.

ANTRENMAN ÖNCESİ TOPLANTI YAPTI

Sabah gerçekleştirile antrenman öncesinde takım kaptanlarıyla bir toplantı yapan İsmail Kartal, Roma maçında bıraktıkları yerden devam edeceklerini vurguladı.

Kartal konuşmasında “Lige istediğimiz gibi başlayamadık. Ama kayıplarımızı telafi edeceğiz. Ben size inanıyorum. Hep birlikte şampiyon olacağız” sözlerini sarf etti.

SIRADAKİ RAKİP GAZİANTEP FK

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. 14 Eylül Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başayacak.