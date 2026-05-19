İşte Serdal Adalı'nın kafasındaki teknik direktör: Hesabını çoktan yapmış

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayırdıklarını belirten Serdal Adalı'nın yeni hoca için hesabını önceden yaptığı ortaya çıktı.

Sergen Yalçın'ın istememesine rağmen futbol direktörü Eduard Graf'ı göndermeyen ve sürekli bilgi alış verişinde bulunan Adalı'nın planı belli oldu.

Adalı'nın ofansif oynayan bir takım istediği, Graf'tan da buna göre teknik direktör önermesini talep ettiği bildirildi.

ARAŞTIRMA ÇOKTAN BAŞLAMIŞ

Graf'ın da Adalı'nın istediği gibi bir teknik direktör için araştırmalara önceden başladığı ileri sürüldü.

Adalı'na önerilen ilk ismin Alman Dino Topmöller olduğu belirtildi. Topmöller, son olarak Eintracht Frankfurt'ta çalışmış, ocak ayında görevinden ayrılmıştı.



Eintracht Frankfurt'un Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 5-1 yendiği maçta teknik direktörü Topmöller'di.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Serdal Adalı'nın önünde Tottenham Hotspur ve Nottingham Forest’ı çalıştıran Avustralyalı Ange Postecoglou'nun da yer aldığı iddia edildi.

Ayrıca sezon sonunda İngiltere'nin Cyrstal Palace takımından ayrılması beklenen Oliver Glasner ile Brezilyalı Filipe Luis'in de adaylar arasında bulunduğu bildirildi.

ARDA TURAN KABUL ETMEMİŞTİ

Beşiktaş'ın adayları arasında Arda Turan'ın da bulunduğu belirtildi. Ancak Serdal Adalı, sezon başında Arda Turan'ı getirmek istemişti. Ancak Turan Avrupa'da kalmak istediğini belirterek teklifi kabul etmemişti.