İşte Galatasaray'ın yeni formaları: Ensesindeki yazı dikkat çekti

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2026-2027 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman ve alternatif formaları belli oldu. Formaların tanıtımı yapıldı.

Yeni iç saha ve deplasman formaları, dijital platformlarda yayımlanan video ve görseller aracılığıyla sarı-kırmızılı taraftarların beğenisine sunuldu.

Kulübün ikonik parçalı forması, bu sezon tarihi bir detaya da ev sahipliği yapıyor. Galatasaray'ın beş yıldızı, parçalı forma üzerinde ilk kez yan yana yer alırken, aynı yıldız dizilimi sezon boyunca kullanılacak diğer formalarda da korunuyor.

GALATASARAY FORMALARINDAKİ YAZI

İç saha ve alternatif formaların ensesinde Galatasaray ile özdeşleşen "Welcome To Hell" ifadesi yer alırken, deplasman formasının ensesinde "İlklerin ve Enlerin Takımı" mesajı bulunuyor. Yeni sezon formalarının tamamı hem uzun kollu hem de kısa kollu seçenekleriyle satışa sunuluyor.



Formaların tanıtım filminde teknik direktör Okan Buruk ile futbolcular Victor Osimhen, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Arda Ünyay, Renato Nhaga, İlkay Gündoğan, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Singo yer aldı.