İşte Filenin Sultanları'nın yeni kaptanı: Çok tatlı biraz da garip
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş kadrosuna Eda Erdem çağrılmadı. Eda Erdem'in yokluğunda yeni kaptan da belli oldu ve ilk açıklamasını yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı önemli sınavlar öncesi toplandı. Milliler önce İtalya'da önemli takımların katıldığı özel turnuvada boy gösterecek, ardından da Milletler Ligi maçlarına çıkacak.
Filenin Sultanları'nın geniş kadrosu açıklandı. Kadroya kaptan Eda Erdem çağrılmadı. Eda Erdem'in alınmamasının ardından gözler yeni kaptana çevrildi. Ve yeni kaptan da açıklandı.
Filenin Sultanları'nın İtalya'daki turnuvada ve Milletler Ligi'nin ilk haftasında kaptanlığını Galatasaray'ın da kaptanı olan İlkin Aydın'ın üstleneceği açıklandı.
İlkin Aydın, kaptan olmasından sonra ilk açıklamasını yaptı. 26 yaşındaki oyuncu çok mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu söyledi. İşte İlkin Aydın'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler:
"Bu görevi bana layık gören herkese çok teşekkür ederim. Aynı zaman bu görevi gerçekten layıkıyla yapan, çok büyük bir liderlikle yapan Eda ablanın yokluğunda bana bu görevin verilmesi ayrıca çok büyük bir gurur."
"Geçen sene ilk ayaktaki kadroya göre daha da genç bir ekibiz şu anda. Gençler için çok mutluyum. Kendim için de çok mutluyum çünkü hepsi gerçekten çok tatlı."
"Bana abla denen bir ortamda olduğumuz için biraz garip hissettiriyor bu arada. Çok iyi. Çünkü ben hani yaşıma bakınca hiç hani abla deneyecek durumda olduğumu düşünmüyorum ama çok keyifli onlarla burada birlikte olmak."