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Halk TV Spor İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü: Yardımcıları bile belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü: Yardımcıları bile belli oldu

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulda Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesinden sonra gözler yeni teknik direktörü çevrildi. Yeni hocanın ve yardımcılarının belli olduğu belirtildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü: Yardımcıları bile belli oldu

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kuruldan sonra gözler takımın başına getirilecek yeni teknik direktöre çevrildi. Teknik direktörün de yardımcılarının da belli olduğu belirtildi.

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Kongreyi Hakan Safi'ye karşı kazanan Aziz Yıldırım, kesin sonuçların Yüksek Divan Kurulu tarafından açıklanmasının ardından mazbatasını yarın alacak.
Yıldırım ve yönetiminin mazbatalarını alır almaz yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulunacakları belirtildi.

AYKUT KOCAMAN VE EKİBİ

Aziz Yıldırım'ın kongreden önce anlaştığı Aykut Kocaman'ı açıklayacağı ileri sürüldü.
Kocaman'ın 1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Sabah'taki habere göre Kocaman'ın yardımcıları da belli oldu.
Oğuz Çetin'in futbol direktörü olacağı yapılanmada teknik direktör Aykut Kocaman olacak.

İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü: Yardımcıları bile belli oldu - Resim : 2

Kocaman'ın yardımcıları da sarı lacivertli takımın eski futbolcularından oluşuyor. Bu isimler şöyle:
Selçuk Şahin
Volkan Demirel
Pieerre Webo
Dirk Kuyt

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Aziz Yıldırım Aykut Kocaman Volkan Demirel
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