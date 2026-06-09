İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü: Yardımcıları bile belli oldu

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Fenerbahçe'de olağanüstü genel kuruldan sonra gözler takımın başına getirilecek yeni teknik direktöre çevrildi. Teknik direktörün de yardımcılarının da belli olduğu belirtildi.

Kongreyi Hakan Safi'ye karşı kazanan Aziz Yıldırım, kesin sonuçların Yüksek Divan Kurulu tarafından açıklanmasının ardından mazbatasını yarın alacak.

Yıldırım ve yönetiminin mazbatalarını alır almaz yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulunacakları belirtildi.

AYKUT KOCAMAN VE EKİBİ

Aziz Yıldırım'ın kongreden önce anlaştığı Aykut Kocaman'ı açıklayacağı ileri sürüldü.

Kocaman'ın 1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Sabah'taki habere göre Kocaman'ın yardımcıları da belli oldu.

Oğuz Çetin'in futbol direktörü olacağı yapılanmada teknik direktör Aykut Kocaman olacak.

Kocaman'ın yardımcıları da sarı lacivertli takımın eski futbolcularından oluşuyor. Bu isimler şöyle:

Selçuk Şahin

Volkan Demirel

Pieerre Webo

Dirk Kuyt