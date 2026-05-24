İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Süper Lig'de sezonu 2. bitiren ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri netleşti.
Süper Lig'de sezonu 74 puanla 2. sırada bitiren Fenerbahçe, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda İskoçya'nın Hearts veya Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla eşleşecek.
Sarı-lacivertliler 3. öne eleme turuna yükselmesi halinde, Belçika Union St. Gilloise, Çekya'nın Sparta Prag, Hollanda'nın NEC Nijmegen ve 2. ön eleme turundan gelecek 1 takımla (Sturm Graz / Hearts / Gornik) takımıyla eşleşecek.
Bu elemeyi geçmesi halinde play-off'a yükselme başarısı gösterecek olan Fenerbahçe, 3 takımdan birisiyle eşleşecek.
Yukarıdaki takımlara ek olarak Lyon, Bodo Glimt ve Olympiakos, Fenerbahçe'nin bu turdaki rakiplerinden birisi olabilir.
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
2. ÖN ELEME TURU
- Kura Tarihi: 17 Haziran
- Maç Tarihleri: 21-22 / 28-29 Temmuz
3. ÖN ELEME TURU
- Kura Tarihi: 20 Haziran
- Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos / 11 Ağustos
PLAY-OFF TURU
- Kura Tarihi: 3 Ağustos
- Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos / 25-26 Ağustos