Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor İşte Domenico Tedesco'nun yeni adresi

İşte Domenico Tedesco'nun yeni adresi

Fenerbahçe'deki görevine sezon bitmeden son verilen Domenico Tedesco'nun İtalyan takımının başına geçeceği bildirildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
İşte Domenico Tedesco'nun yeni adresi

Fenerbahçe'deki görevine sezon bitmeden son verilen teknik direktör Domenico Tedesco'nun yeni takımıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Tedesco için geri dönüş açıklaması: Neler olacağını göreceğizTedesco için geri dönüş açıklaması: Neler olacağını göreceğiz

Domenico Tedesco, Eylül 2025 ile Nisan 2026 arasında Fenerbahçe'de görev yapmıştı.
45 resmi maça çıkan Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı, 1 Süper Kupa kazandı.
Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe Süper Lig'de 28 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi, Avrupa Ligi'nde 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet, Türkiye Kupası'nda 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi, Süper Kupa'da da 2 galibiyet aldı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

İTALYAN TAKIMININ HEDEFİ TEDESCO

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı çeşitli takımlarla gündeme gelen Tedesco'nun başına geçeceği takımın büyük ölçüde belli olduğu ileri sürüldü.
İtalya Serie A takımı Bologna'nın Domenico Tedesco'yu istediği, görüşmenin olumlu sonuçlanmasının beklendiği belirtildi.
Kesin sonucun bir kaç gün içinde belli olacağı ifade edilirken, yine Serie A takımlarından Lecce'nin de Tedesco'yu istediği iddia edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Domenico Tedesco Fenerbahçe İtalya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro