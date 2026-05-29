İşte Domenico Tedesco'nun yeni adresi

Fenerbahçe'deki görevine sezon bitmeden son verilen teknik direktör Domenico Tedesco'nun yeni takımıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Domenico Tedesco, Eylül 2025 ile Nisan 2026 arasında Fenerbahçe'de görev yapmıştı.

45 resmi maça çıkan Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı, 1 Süper Kupa kazandı.

Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe Süper Lig'de 28 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi, Avrupa Ligi'nde 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet, Türkiye Kupası'nda 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi, Süper Kupa'da da 2 galibiyet aldı.

İTALYAN TAKIMININ HEDEFİ TEDESCO

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı çeşitli takımlarla gündeme gelen Tedesco'nun başına geçeceği takımın büyük ölçüde belli olduğu ileri sürüldü.

İtalya Serie A takımı Bologna'nın Domenico Tedesco'yu istediği, görüşmenin olumlu sonuçlanmasının beklendiği belirtildi.

Kesin sonucun bir kaç gün içinde belli olacağı ifade edilirken, yine Serie A takımlarından Lecce'nin de Tedesco'yu istediği iddia edildi.