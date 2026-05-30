Barcelona, İngiliz futbolcu Anthony Gordon'ı renklerine bağladı. İspanyol ekibi, 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte 80 milyon euroluk adam: İmzayı attı bir anda şakır şakır konuşmaya başladı

İspanya La Liga takımlarından Barcelona, İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Premier Lig ekibi Newcastle United'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Barcelona'ya transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Gordon'ın bir anda İspanyolca konuştuğu görüldü.

Tanıtım videosunda Gordon, "Bu dili bir gün Barcelona forması giyeceğime inandığım için öğrendim. Newcastle'da bir fizyoterapist vardı ve her gün konuşurduk. Ona bir gün Barcelona'da oynayacağımı ve İspanyolca öğrenmek istediğimi söylemiştim" ifadelerini kullandı.

BONSERVİSİNE SERVET ÖDEDİLER

İspanyol ekibin, transfer için 80 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.

2023'te Everton'dan Newcastle United'a transfer olan İngiliz futbolcu, 152 maçta 39 gol attı. (AA)

